Uwaga na lód

Niskie temperatury w ostatnich dniach skuły lodem okoliczne jeziora, stawy, a nawet rzeki. Straż Miejska w Elblągu apeluje o zachowanie ostrożności przed wejściem na lód.

Unikniemy niebezpieczeństwa tylko wtedy, gdy nie będziemy wchodzić na pokryty lodem akwen. W innym przypadku zawsze musimy wziąć pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych osób może skończyć się tragicznie.

Na niedawno oddanym do użytku placu zabaw w pobliżu rzeki Kumiela, operator monitoringu miejskiego zaobserwował samotnie bawiące się dzieci w korycie rzeki.

Apelujemy, aby zwrócić uwagę dzieciom, przestrzec przed wchodzeniem do Kumieli. Samo zejście do Kumieli jest pochyłe, a pokryte śniegiem dodatkowo śliskie, co może skończyć się urazem kończyn.