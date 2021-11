W Elblągu ruszyła kolejna edycja Akademii Przyszłości

- Akademia Przyszłości, siostrzany program Szlachetnej Paczki, wspiera dzieci, które w siebie nie wierzą. Dzięki rocznemu udziałowi w programie każdy mały student odkrywa swoje mocne strony i buduje poczucie własnej wartości – informuje Stowarzyszenie WIOSNA. Niedawno ruszyła kolejna edycja akcji, również w Elblągu.

- W Akademii Przyszłości biorą udział dzieci z różnymi potrzebami i trudnościami. Niektórym ciężko przychodzi nauka, inne doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym. Każdy mały student Akademii Przyszłości uczy się dostrzegać szanse i możliwości. Akademia rozbudza w nim wiarę we własną sprawczość: „ale nie ja" zamienia w „właśnie, że ja" – podkreśla Urszula Klimaszewska ze Stowarzyszenia WIOSNA.

– Gdy dziecko trafia do Akademii Przyszłości, może sobie z tym „ale" poradzić. Dostaje Indeks Sukcesów ufundowany przez Darczyńcę. Pojawia się w życiu dziecka ktoś, komu zależy właśnie na nim, kto wybrał właśnie jego i właśnie jemu chce ten Indeks Sukcesów ofiarować – mówi o inicjatywie Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia.

- W tym roku w województwie warmińsko-mazurskim planujemy przyjąć do Akademii Przyszłości około 40 dzieci. Mamy już kilka szkół w województwie – informuje Katarzyna Kozioł z Akademii Przyszłości w Elblągu. - W Elblągu umowę podpisała Szkoła Podstawowa nr 14, Akademia Przyszłości działa też m. in. w Zespole Szkół we Fromborku. Teraz przed nami inauguracja Akademii Przyszłości i oficjalne przywitanie małych studentów. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do tego wolontariatu. Do roli tutora najpierw przygotowujemy, bo wcześniej trzeba przejść specjalne wdrożenie. To niesamowity wolontariat, w którym pracujemy z dzieckiem w szkole lub online godzinę w tygodniu. W Akademii Przyszłości wierzymy w każde dziecko. Odkrywamy jego potencjał i talenty, zachęcamy do zmian i walczymy z niską samooceną u dzieci – podkreśla. Więcej o inicjatywie dowiemy się tutaj i na dołączonym filmie.

- Wykreśl zwątpienie, uruchom marzenia. Takim hasłem Akademia Przyszłości zachęca do fundowania Indeksów Sukcesu dzieciom, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji programu. Każdy indeks to szansa na zmianę w życiu jednego z 1800 dzieci – podaje Stowarzyszenie WIOSNA.

Warto przy tej okazji dodać, że już 13 listopada zostaje otwarta baza rodzin w ramach organizowanej przez stowarzyszenie akcji Szlachetna Paczka. Więcej tutaj.