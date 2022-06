W Elblągu trwa świętowanie Dnia Dziecka 

Za nami festyn z okazji Dnia Dziecka w zmodernizowanym Parku Dolinka. Świętowanie tego wspaniałego dnia w Elblągu potrwa dłużej. W najbliższą sobotę (4 czerwca), zapraszamy najmłodszych do Parku Modrzewie, gdzie w godz. 14-18 odbędzie się kolejny rodzinny festyn dla dzieci „Piegowate szczęście”. Zabawa jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg 2021/2022.

To będzie okazja do tego, żeby sobotnie popołudnie, 4 czerwca, spędzić aktywnie. Każde dziecko przeżyje tu niesamowite chwile. Do Parku Modrzewie, gdzie tego dnia odbędzie się rodzinny festyn dla dzieci „Piegowate szczęście”, zapraszamy w godz. 14-18. Główne centrum imprezy będzie znajdowało się na polanie z hamakami, w sąsiedztwie placu zabaw.

Uczestnicy festynu będą mogli skorzystać z licznych atrakcji: dmuchańców, laserowego paintballa i animacji w postaci baniek mydlanych, nart drużynowych, budowania wieży i balonowego szaleństwa. Na gości będą czekały również stanowiska do malowania na streczu i gry twister oraz inne konkurencje sprawnościowe, w których będzie można wykazać się swoimi umiejętnościami.

Tego dnia, zwłaszcza rodziny, zapraszamy również do udziału w grze terenowej „Odkryj skarby Parku Modrzewie”. Gra poprowadzi uczestnika poprzez najciekawsze miejsca parku i przybliży historię oraz ciekawostki związane z tym miejscem. Jednak żeby wziąć udział w grze, należy zainstalować w swoim smartfonie aplikację „Aktywne Miasta”. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie kolejnych punktów wskazywanych przez aplikację. Wraz z kolejnymi pokonywanymi metrami będziemy poznawać kolejne ciekawostki dotyczące Parku Modrzewie. Szczegółowych instrukcji dotyczących gry będzie można uzyskać w biurze festynu w namiocie „Elbląg w formie”.