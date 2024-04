W Nadleśnictwie Elbląg rozpoczął pracę społeczny konsultant

Mieszkańcy zainteresowani kwestiami dotyczącymi zarządzania lasami i ochrony przyrody mogą teraz zwracać się do konsultantów ds. kontaktów społecznych, działających przy każdym z 429 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Z początkiem kwietnia społeczny konsultant rozpoczął pracę również w Nadleśnictwie Elbląg.

Z jakimi sprawami możemy się do niego zwracać? - Mieszkańcy mogą kierować uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej i propozycje ochrony. Do zadań konsultanta należy również koordynacja inicjatyw społecznych odnośnie lasów, zgłaszanych do nadleśnictwa bądź regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - informuje Nadleśnictwo Elbląg.

Wszelkie inne sprawy, którymi zajmuje się nadleśnictwo bądź regionalna dyrekcja Lasów Państwowych są prowadzone dotychczasowym tokiem. - Konsultant nie zastępuje więc sekretariatu i nie jest osobą, która prowadzi infolinię. Konsultantami zostają osoby już zatrudnione Lasach Państwowych. Kontakt z otoczeniem społecznym będzie dla nich dodatkowym zadaniem. Godziny pracy konsultantów pokrywają się z godzinami pracy nadleśnictwa - czytamy w informacji Nadleśnictwa Elblągu

W Nadleśnictwie Elbląg funkcję konsultanta społecznego pełni Jan Piotrowski, specjalista ds. promocji i komunikacji. Skontaktować można się z nim pod nr tel. 55 230 85 31 wew. 211.

- Jesteśmy świadomi tego, że Polki i Polacy stawiają przed nami zdecydowane oczekiwania, by zwiększyć funkcję ochronną naszych lasów. Chcemy wysłuchać tych postulatów i ułatwić kontakt z leśnikami. Dlatego w każdym nadleśnictwie i dyrekcji regionalnej wyznaczamy osoby do kontaktu - mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.