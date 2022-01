W piątek ZUS zamknięty

7 stycznia nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, 7 stycznia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę, 1 stycznia.

- Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, czyli w tym przypadku za Nowy Rok, pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypada. W ZUS tym dniem wolnym od pracy będzie 7 stycznia. Za utrudnienia z tym związane przepraszamy - informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Do dyspozycji klientów pozostaje elektroniczna forma kontaktu – Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Za jej pośrednictwem, także w dni wolne od pracy, można składać wnioski, dokumenty do ZUS, jak np. od stycznia wniosek o 500+ dla nowonarodzonych dzieci. Również od stycznia można składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Przysługuje on na dziecko od 12 miesiąca do końca 35 miesiąca życia.

Osoby zainteresowane informacjami w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego mają do dyspozycji specjalną całodobową infolinię (tel. 22 11 22 111).