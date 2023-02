W swoje święto oprowadzają młodzież po starówce

W Elblągu działa 20 przewodników turystycznych, zrzeszonych w kole działającym przy oddziale PTTK. Dzisiaj obchodzą swoje święto i z tej okazji oprowadzają uczniów elbląskich szkół podstawowych i średnich po Starym Mieście śladami Mikołaja Kopernika.

Elbląskie Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych działa od 1961 roku. Pierwszym licencjonowanym przewodnikiem był Ryszard Gierzyński, geograf, krajoznawca i nauczyciel Liceum Ekonomicznego, po jego śmierci koło wybrało go na swojego patrona.

- Obecnie mamy 20 przewodników zrzeszonych w kole. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, znany cykl „Sobota z przewodnikiem”, wycieczki PTTK za miasto, ale też różnego rodzaju imprezy charytatywne i społeczne – mówi Leszek Marcinkowski, prezes Koła.

21 lutego przewodnicy turystyczni na całym świecie obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione 34 lata temu podczas konwencji w Nikozji. Elbląscy przewodnicy postanowili z tej okazji zaprosić na wycieczkę uczniów szkół podstawowych i średnich, oprowadzając ich po starówce śladami Mikołaja Kopernika i przybliżając historię miasta.

- Robimy to społecznie. To dla nas okazja do pokazania naszej pracy, przedstawienia się. Przybliżamy młodzieży nasze miasto i jego historię, zabytki i architekturę. W wycieczkach weźmie udział w sumie około 200 osób – dodaje Leszek Marcinkowski. – Działamy, jak widać, cały rok. Nie tylko w sezonie turystycznym.

Przewodnicy przyznają, że po pandemii ruch turystyczny odżył. – Widzimy to szczególnie po statystykach informacji turystycznej. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 40 tysięcy turystów. Do Elbląga przyjechało też bardzo dużo wycieczek, które oprowadzaliśmy – dodaje prezes Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. Ryszarda Gierzyńskiego.