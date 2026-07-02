W tych zawodach czeka praca

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich branżach i specjalnościach.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy- wulkanizator, mechanik samochodowy, mechanik samochodów osobowych, monter instalacji klimatyzacyjnych, pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, hydraulik, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany- murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz, konserwator budowlany;

SPECJALIŚCI: kierownik gospodarczy, asystent prokuratora, inspektor/główny specjalista ds. finansowo-księgowych, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), neurologopeda/ logopeda/ terapeuta, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, psycholog, pracownik socjalny, osoba na stanowisko ds. obrony cywilnej, administrator osiedla, specjalista/ podinspektor ds. administracyjno- kancelaryjnych;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, krawcowa/krawiec, konstruktor odzieży, kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca- doradca klienta;

INNE: kierowca kat. B, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik gospodarczy, pracownik gospodarczy- operator maszyny czyszcząco zbierające, intendent, konserwator, monter reklam;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych i zarejestrowanych w urzędzie): kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami UDT na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno- handlowy, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z Facebooka. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.