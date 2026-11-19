W tych zawodach czeka praca

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem?

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: diagnosta/mechanik samochodowy, elektromonter, mechanik samochodów osobowych, monter odbojnic przemysłowych, operator traka taśmowego, operator CNC, operator urządzeń technicznych, spawacz/monter;

diagnosta/mechanik samochodowy, elektromonter, mechanik samochodów osobowych, monter odbojnic przemysłowych, operator traka taśmowego, operator CNC, operator urządzeń technicznych, spawacz/monter; STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik stolarza, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, stolarz maszynowy, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, szwaczka-szwacz tapicerski, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik stolarza, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, stolarz maszynowy, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, szwaczka-szwacz tapicerski, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli; BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz; SPECJALIŚ CI: audytor wewnętrzny, inspektor, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, inspektor ds. księgowości budżetowej, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, podinspektor/inspektor ds. realizacji obiektów, pracownik obsługi sekretariatu, pracownik socjalny, psycholog, specjalista ds. BHP, stanowisko ds. ochrony środowiska, starszy inspektor ds. BHP;

audytor wewnętrzny, inspektor, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, inspektor ds. księgowości budżetowej, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, podinspektor/inspektor ds. realizacji obiektów, pracownik obsługi sekretariatu, pracownik socjalny, psycholog, specjalista ds. BHP, stanowisko ds. ochrony środowiska, starszy inspektor ds. BHP; PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub specjalista w zawodzie, wychowawca;

nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub specjalista w zawodzie, wychowawca; INNE: dyspozytor ds. zagospodarowania odpadów, fryzjer damsko-męski, kierowca kat. B, kierowca-magazynier, kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E, kierowca ciągnika rolniczego, konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, piekarz, pracownik małej gastronomii, pracownik myjni/pracownik gospodarczy, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, przedstawiciel handlowy, sprzedawca na stacji paliw, stanowisko ds. kontroli parkingów, strażak-stażysta docelowo starszy ratownik, starszy operator sprzętu;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, kierowca-konserwator, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-traktorzysta, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca.

Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES oraz z Facebooka. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl