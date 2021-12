W wigilię ZUS nieczynny

W piątek (24 grudnia), nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, 24 grudnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę, 25 grudnia.

- Klienci wszelkie formalności będą mogli załatwić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, która jest dostępna non stop, przez 7 dni w tygodniu. Wystarczy zalogować się na swój profil PUE, by złożyć dokumenty, czy wysłać wniosek. Osoby, które chciałyby uzyskać informacje w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego, mają do dyspozycji specjalną całodobową infolinię (tel. 22 11 22 111) - mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim