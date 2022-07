Warszawscy, elbląscy, powstańcy

Dziś (30 lipca) na cmentarzu Agrykola odbyło się spotkanie Śladami "elbląskich" powstańców warszawskich. Opowiadała o nich Grażyna Wosińska, od lat zajmująca się badaniem i promowaniem historii Elbląga i elblążan. Zobacz zdjęcia.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Elbląskich Patriotów i Pomorskiego Okręgu Żołnierzy NSZ. Biogramy i zdjęcia powstańców przygotowane przez Grażynę Wosińską publikowaliśmy tutaj.

- Spotkaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, nie dlatego, że krzyż katyński jest znanym miejscem - mówiła do zgromadzonych Grażyna Wosińska. - Jest on symbolem prześladowania żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Byli przecież bohaterami, a nazywani byli "zaplutymi karłami reakcji". Na inwektywach oczywiście się nie skończyło. Byli mordowani (...), prześladowani, wywożeni w głąb Rosji - podkreśliła. - W związku z tym, że byli prześladowani, uciekali, musieli się skryć w tych miejscach, w których życie zaczyna się od zera. Wszyscy, którzy przybywali m. in. do Elbląga, byli ludźmi nowymi - opowiadała. Jednym z pierwszych grobów, które odwiedzili zgromadzeni, był grób nieznanego powstańca, który znajduje się niedaleko Krzyża Katyńskiego. Opowieściom o powstańcach towarzyszyło zapalanie zniczy i śpiew pieśni patriotycznych.

Przypomnijmy, że 1 sierpnia odbędą się miejskie obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się w poniedziałek o godz. 17, przed Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego).

Biuro prasowe UM przypomina, że w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, o godz. 17 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

- W związku z pobytem w naszym mieście uchodźców z Ukrainy, dla których niespodziewany dźwięk syren może spowodować powrót traumatycznych przeżyć, przygotowaliśmy informację w języku ukraińskim - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM.

В рамках вправ Воєводської Системи Виявлення Забруднень та Сигналiзацiї з метою вшанування 78-x роковин спалаху Варшавського Повстання 1 серпня 2022 в 17 00 годинi пролунає сирена тривоги яка триватиме 1 хвилину.