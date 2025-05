15 maja w Elblągu odbędą się pierwsze tegoroczne miejskie warsztaty rowerowe dla dorosłych. Organizatorzy do zapisów chętne osoby. Takich spotkań ma być w tym roku co najmniej cztery.

Wiosna, nowy sezon rowerowy i związany z tym zwiększony ruch rowerowy to także zwiększone ryzyko popełniania różnych błędów związanych z brakiem praktyki i niedostateczną znajomością przepisów ruchu drogowego.

Warsztaty, organizowane w ramach Programu Bezpieczny Elbląg - Współdziałanie i Aktywizacja Społeczna przez pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego przy współudziale Straży Miejskiej, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu są przeznaczone dla osób pełnoletnich, które mają niewielkie doświadczenie w poruszaniu się rowerem po Elblągu. Udział indywidualny osób niepełnoletnich jest możliwy, o ile posiadają one kartę rowerową, a ich opiekunowie będą obecni na rowerach podczas zajęć. Maksymalną ilość uczestników będących z jednym instruktorem określamy na 8-10 osób.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Każde spotkanie składać się będzie z praktycznej nauki jazdy w ruchu ulicznym z instruktorami. Trasa może być opracowana na żądanie grupy lub zarekomendowana przez instruktora. Będzie to okazja do przejazdu po mieście pod opieką trenerów, którzy pokażą jak bezpiecznie pokonać mijane skrzyżowania, kiedy jechać jezdnią, kiedy drogą dla rowerów, a kiedy można chodnikiem. Instruktorzy wskażą też newralgiczne punkty podróży, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię pierwszeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych. Nauczymy się także poprawnie parkować rowery oraz omówimy obowiązkowe wyposażenie roweru. Nasze spotkania będą trwały do 2 godzin. Na rowerze będziemy mieli do przejechania nie więcej niż 5-10 km.

Warsztaty będą prowadzone przez pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego - instruktora turystyki rowerowej oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu legitymujących się dużym doświadczeniem w poruszaniu się rowerem po Elblągu.

Zgłoszenia (nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi przygotowanie się do zajęć):

Aby umówić się na zajęcia, prosimy o zgłoszenie na adres: marek.kamm@umelblag.pl w tytule wpisując WARSZTATY ROWEROWE.. W treści proszę podać czego oczekuje się po spotkaniu (co sprawia Tobie trudność, czego się obawiasz, czego nie umiesz) oraz zawrzeć jak najwięcej informacji o sobie, np.:

w jakich rejonach miasta chciałbyś trenować jazdę?

jakie tematy najbardziej Ciebie interesują: przewóz dzieci, zakupów itp.?

podaj swoje najczęstsze cele podróży (praca, szkoła, sklep, park, plac zabaw itp.)

jakie masz dotychczasowe doświadczenie rowerowe?

Gdzie i kiedy się spotykamy ?

Przewidujemy zorganizowanie w tym roku 5 edycji warsztatów: w maju, czerwcu, wrześniu i październiku. W razie potrzeby ilość ta ulegnie zwiększeniu.

Na pierwszą edycję warsztatów zapraszamy 15 maja na Plac Jagiellończyka o godzinie 17.