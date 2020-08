W sobotę (15.08) odbyły się w Elblągu uroczyste obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. - Niepodległość dała nam możliwość samostanowienia, pielęgnowania własnej kultury i języka, co było niezwykle ważne po czasach zaborczej rusyfikacji i germanizacji - mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Miejskie obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego. W okolicznościowym liście skierowanym do ich uczestników oraz wszystkich mieszkańców Elbląga, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że " bitwa była także polskim zwycięstwem dla wolności Europy". - Bolszewicka nawała niosła ze sobą przemoc, zniszczenie i niewolę. Umiejętne dowodzenie, sprawny wywiad, ale przede wszystkim waleczność oraz bohaterstwo przyczyniły się do wielkiego zwycięstwa – napisał w liście Mariusz Błaszczak.

Minister odniósł się także do żołnierzy i przypadającego w tym dniu Święta Wojska Polskiego. - Przyjmijcie wyrazy wdzięczności za wysiłek oraz poświęcenie, jakie wkładacie w pełnienie służby, a także najlepsze życzenia pomyślności i satysfakcji. Nie bez przyczyny Wojsko Polskie cieszy się bardzo wysokim zaufaniem. Dumę z naszych żołnierzy podziela wielu Polaków. Pokażmy wspólnie, jak ważna jest dla nas pamięć o tych, którzy dali nam wolność i niepodległość i godnie uczcijmy ten dzień - napisał minister.

Prezes Zarządu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Andrzej Adamczyk podkreślił, że "Bitwa Warszawska zmieniła obraz świata, historię państw i narodów". Zarząd Krajowego Związku Piłsudczyków przyznał miastu Elbląg Medal Stulecia Cudu nad Wisłą "w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego".

- Tę wojnę wygrało też polskie społeczeństwo jako całość. Polacy, niezależnie od pozycji społecznej, pochodzenia i różnicy poglądów sięgnęli po broń i stawali w obronie dopiero co tworzonego państwa. W Święto Wojska Polskiego przywołujemy przede wszystkim bitnego żołnierza polskiego i wielkie zwycięstwo polskiej armii. W sposób szczególny wspominamy tych, którzy walczyli w cieniu tej wojny, a więc polskich szyfrantów. To oni łamali skutecznie bolszewickie szyfry, dostarczając cennych informacji sztabowi. Niepodległość dała nam możliwość samostanowienia, pielęgnowania własnej kultury i języka, co było niezwykle ważne po czasach zaborczej rusyfikacji i germanizacji - mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, województwa, parlamentarzyści i mieszkańcy Elbląga. Odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci, złożono wiązanki przed pomnikiem