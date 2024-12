Weekend pod znakiem jarmarku

fot. Anna Dembińska

Pajda chleba ze smalcem albo frytki belgijskie lub coś na słodko. To tylko część tego, co można „wrzucić na ząb“ podczas trwającego na Starym Mieście Jarmarku Bożonarodzeniowego. A jak już klient podje, to może się rozejrzeć, co ciekawego można na elbląskim jarmarku kupić. Zobacz zdjęcia.

Kolejność można też odwrócić: najpierw wybrać się na zakupy, a potem wrzucić „coś na ząb“. Na kramach asortyment rozmaity: od miodów pitny poprzez wyroby rękodzielników“ do ubrań. Można spróbować wędlin lub serków, przymierzyć i kupić biżuterię... Po południu Brama Targowa zamienia się w magiczną Bramę Elfów. Podczas jarmarku obywają się spektakle uliczne, warsztaty robienia stroików i ozdób świątecznych, wspólne kolędowanie i degustacja świątecznych przysmaków. W niedzielę o godzinie 15.30 na Starym Mieście odbędzie się wspólna wigilia mieszkańców naszego miasta. Szczegółowy program jarmarku

SM