Weź udział w charytatywnym Street Meetingu

W piątek, 31 stycznia na Modrzewinie odbędzie się Noworoczny Street Meeting połączony ze zbiórką dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka w Elblągu. Spot rozpocznie się o godz. 21 na parkingu przy ul Łęczyckiej 39B.

Noworoczny Street Meeting tym razem połączony będzie ze zbiórką dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka w Elblągu.

Siostry prowadzące ten dom bardzo prosiły o środki codziennego użycia, a są to:

- proszki do prania

- płyny do płukania

- płyny do naczyń

- płyny do podłóg

Każdy, kto przyniesie któryś z powyższych produktów, otrzyma wlepę Street Meeting Polska.

Spot rozpocznie się o godz. 21 na parkingu przy ul Łęczyckiej 39B (dane do Google Maps: Łęczycka 39B 82-300 Elbląg)

Przy wjeździe na parking obecne będą osoby porządkowe w kamizelkach. Bardzo prosimy o słuchanie ich poleceń, aby nie utrudniać sobie pracy. Musi zmieścić się bardzo duża ilość aut!

O godz. 22:15 wyruszamy na dolny parking na Modrzewinie, gdzie odbędzie się konkurs na:

- najgłośniejszy wydech

- najniższe zawieszenie

- najładniejszą felgę

- najładniejszy wystrój auta

Przewidujemy nagrody! Przejazd będą prowadziły wyznaczone wcześniej pojazdy! Dane do Google Maps: Kwiatkowskiego 11, Elbląg.

Zbiórka dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Elblągu

Wszystkie produkty będzie można składać do samochodów, które będą stały przy przystanku na środku parkingu przy ul. Łęczyckiej. W przypadku zmian plany lub harmonogramu będziemy informować na bieżąco. Mile widziane, aby każdy przyozdobił swoje auto! Na parkingu ustawiamy auta w kilku rzędach tak, aby zmieściło się jak najwięcej samochodów i nie blokować drogi wjazdowej na parking. Na miejscu będziemy pomagać wam stworzyć sektory. Niebawem umieścimy wizualizację. Zapraszamy również motocyklistów. W ramach afterparty przewidujemy zrobienie dużego grilla integracyjnego, ale o tym napiszemy niebawem.

Więcej informacji na Facebooku.