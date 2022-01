Wielka Orkiestra już gra...

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia. Uczniowie elbląskich szkół wówczas będą w połowie ferii zimowych, więc granie z Orkiestrą rozpoczęli wcześniej. Tak jak w Szkole Podstawowej nr 11. Zobacz zdjęcia.

Pandemia koronawirusa przemodelowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ze względu na konieczność ograniczania emisji wirusa i przestrzegania obostrzeń pandemicznych wydarzenia związane z Orkiestrą wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle.

- W naszej szkole finał orkiestry przebiega już od poniedziałku. Ze względu na pandemię, aby nie gromadzić zbyt dużej liczby uczniów na korytarzach, zdecydowaliśmy się na inną organizację – mówiła Katarzyna Jankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu na dzisiejszym briefingu prasowym.

W „jedenastce” wydarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy odbywają się w auli. Uczniowie mają okazję wziąć udział w licytacjach, zakupach, z których dochód wesprze konto Orkiestry. Licytacjom tradycyjnie towarzyszą występy artystyczne.

- To jest dla nas trudny czas. Nie mogliśmy zagrać w takich formułach jak dotychczas. Nie mogliśmy do sztabików zaprosić rodziców. W szkołach i przedszkolach odbywały się głownie kiermasze, loterie, to co dzieci mogły organizować w ramach pobytu w szkole – dodał Adam Krause, koordynator WOŚP w Elblągu. - Sztabiki musiały się wspiąć na wyżyny swoich możliwości i kreatywności. Organizowały licytacje na Facebooku, stronach szkolnych. Bardzo chciałbym im za to podziękować.

W Elblągu funkcjonuje 46 sztabików w szkołach, przedszkolach, szpitalach, PWSZ i innych placówkach. W związku z feriami zimowymi sztabiki szkolne przerwą swoją pracę. Wolontariusze na ulice Elbląga wyjdą 30 stycznia. Program niedzielnego finału zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu.

- Chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy się zaangażowali w prace nad organizacją finału. Naszym celem nie jest bicie rekordu jeśli chodzi o zebrane środki finansowe, ale uczestnictwo w tak wspaniałym przedsięwzięciu – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Trwają też już licytacje organizowane przez elbląski sztab WOŚP. Wśród licytowanych gadżetów znalazły się m.in. kalendarze Fotka Miesiąca na 2022 rok ze zdjęciami czytelników portEl.pl, udział w sztafecie portEl.pl w lipcowym Garmin Iron Triathlon w Elblągu oraz artykuł sponsorowany w naszej gazecie.

Pieniądze zebrane w tym roku przez WOŚP zostaną przeznaczone na okulistykę dziecięcą.