Wielkanocna Zbiórka Żywności już w ten weekend

Jeszcze pozostały gdzieniegdzie resztki ozdób bożenarodzeniowych, a już nadchodzi Wielkanoc. Wiosna też przyszła wyjątkowo wcześnie, na wielkanocnym stole będą mogły pojawić się pierwsze wiosenne kwiaty, ale nie każdy stół będzie można zastawić świątecznymi potrawami.

W ostatnich latach zwiększył się obszar niedożywienia, dotykającego w dużej mierze dzieci. Niższe renty i emerytury nie wzrosły na tyle, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby, nie zmuszać do wyboru: leki czy jedzenie, do tego wszystkich nas dobijają coraz większe rachunki za czynsz i media. Bieda szczególnie dotkliwa jest właśnie w okresie Świąt, gdy naokoło błyszczą świąteczne dekoracje, rozbrzmiewają reklamy i zachęty do kupowania świątecznych produktów.

Podczas zakupów w świątecznie przystrajanych sklepach pomyślmy o tych wszystkich ubogich, najmłodszych i starszych współmieszkańcach i zaofiarujmy chociaż jeden kilogram mąki, cukru, konserwy z szynką, słoika majonezu, dżemu, paczki kawy, herbaty czy słodyczy. Będą czekać na te dary wolontariusze i kosze Banku Żywności we wszystkich sieciach handlowych i marketach. Życzymy dużo radości z dzielenia się!