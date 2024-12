Wigilia dla samotnych w Elblągu

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, więc postanowiliśmy działać! Jesteśmy 777 CREW - grupą osób, która poświęca wolny czas, aby być dla innych. Naszym celem są działania charytatywne, pomaganie, a przy tym dobra zabawa. Od lat działamy jako wolontariusze i koordynatorzy w Fundacji Wolne Miejsce. W tym roku, a dokładnie 31 marca 2024 postanowiliśmy zorganizować pierwsze Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, a aktualnie we współpracy z prezydentem Michałem Missanem rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszej Wigilii dla samotnych w Elblągu.

Czym jest Fundacja Wolne Miejsce? Ideą fundacji jest walka z samotnością. Wszystko zaczęło się od Prezesa. Mikołaj Rykowski to człowiek, który ponad 20 lat temu zaprosił na Wigilię swojego sąsiada. Widząc jak przez jeden ciepły gest zmienił on swoje podejście do całokształtu tych szczególnych dni, postanowił zacząć walkę z samotnością. Dziś prowadzimy działania na terenie całej Polski i również poza nią, a pod skrzydłami fundacji znajduje się kilkanaście miast.

Najważniejszymi wydarzeniami są Wigilia dla osób samotnych oraz Wielkanoc. Głównym celem naszych działań jest szacunek okazywany osobom dotkniętym samotnością poprzez organizację wydarzenia dokładnie w dniu jego aktualnej celebracji. Dzień wcześniej lub po? Nie u nas!

Teraz przyszedł czas na Elbląg. Chcielibyśmy z całego serca zarazić wszystkich do wspólnego działania. Problem samotności wbrew pozorom jest ciężkim i szerokopojętym przypadkiem. Działania, które możemy realizować, nie byłyby możliwe bez naszych wspaniałych wolontariuszy i koordynatorów. Wszystko od "a do z" robimy sami, od przygotowań plastycznych aż po kulinarne. Aktualnie poszukujemy osób chętnych spędzić z nami ten dzień jako wolontariusz, ale również jako gość. Podczas pierwszej edycji Wielkanocy dla Samotnych poczuliśmy niesamowite zaangażowanie ze strony mieszkańców, szkół oraz wielu instytucji i organizacji pozarządowych... Dziękujemy i mamy nadzieję, że podczas przygotowań do Wigilii odzew będzie tak samo wielki jak poprzednio.

Wigilia odbędzie się w Dziennym Domu "Senior+" przy ulicy Zamkowej 16A, 24.12.2024 o godzinie 14:00

Zapraszamy do zapisów:

- numer telefonu: 453 - 082 – 838

- kontakt zastępczy: 536 – 462 - 323

- formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy

https://docs.google.com/forms/d/13moz-BIL8z6-4GY91lVJVcaMJbnpBfkMnX0BYUAJAvI/edit?usp=drive_web

-formularz zgłoszeniowy dla gości

https://docs.google.com/forms/d/13hwvwxNxQoy6srFZ2iKJocGbIPZm4yFzYpSDiyYNusA/edit

-formularz zgłoszeniowy dla darczyńców

https://docs.google.com/forms/d/1QBlxXwUmlcK45ZAmXAVVj8ZLRslfWyc9Ad4EZpDSLsI/edit

Z całego serca będziemy wdzięczni za każdą pomoc i udostępnienie tej informacji dalej. Plakat wydarzenia tutaj.