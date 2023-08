Wkrótce Elbląskie Święto Chleba

Jak będzie wyglądało kolejne, XVII Elbląskie Święto Chleba? Temu była poświęcona dzisiejsza (4 sierpnia) konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim. Coroczna impreza odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia.

Plakat w formacie pdf można zobaczyć tutaj.

O tym, jakie czekają nas koncerty, już informowaliśmy, bo urzędnicy "wygadali się" w tym temacie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wystąpią Afromental, Natalia Nykiel, Muchy, Big Bike Orchestra. Dowiedzieliśmy się dziś, ze Elbląska Orkiestra Kameralna zagra wraz z zespołem Klezmafour.

Ważnym elementem całej imprezy będzie oczywiście sam jarmark. Organizatorzy imprezy spodziewają się ok. 200 wystawców.

Na Elbląskim Święcie Chleba zostaną wydzielone strefy: "Bajeczna", dla dzieci, przy elbląskim muzeum (dmuchańce, zabawy sportowe, zabawki, kodowanie etc.), a także relaksu i zdrowia (badania profilaktyczne, kardiowóz etc.) i "chilloutu" (lokalizacje poszczególnych wydarzeń na plakacie).

Pierwszy dzień imprezy ma zakończyć... spektakl Ognia i Sztuki Cyrkowej na placu katedralnym.

- To godzinny spektakl z elementami pirotechniki - podkreślił Piotr Kowal, dyrektor departamentu Promocji i Turystyki.

Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR-u, zachęcał z kolei do udziału w kolejnych wyścigach smoczych łodzi. Podkreślał, że w zawodach może wziąć 18 grup.

- Zapisy do 23 sierpnia w formularzu na stronie MOSiR-u – poinformował dyrektor. - W sobotę, 26 sierpnia od 10 rozpoczynamy zawody. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani – mówił. Podkreślił też, że we wtorki, czwartki i soboty organizowane są obecnie treningi pływania smoczymi łodziami.

Ofertę na Elbląskie Święto Chleba przygotowała Biblioteka Elbląska. Chodzi m. in. o warsztaty technik drukarskich czy pokaz budowy pieca chlebowego.

- Będzie się sporo działo, mam apel do tych, którym kończy się inwencja na końcu ulicy Stary Rynek, żeby przeszli jeszcze kilka kroków do biblioteki i do muzeum – zachęcał Jacek Nowiński, dyrektor elbląskiej książnicy. Podobnie w imprezę włączone są inne miejskie instytucje kultury.

Elbląskie Święto Chleba odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia.

- Zapraszam wszystkich elblążan, mam nadzieję, że pogoda nam dopisze - mówił podczas dzisiejszego briefingu prezydent Witold Wróblewski.