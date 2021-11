Wojskowe wyróżnienia z okazji Święta Niepodległości

Niepodległość Polski to dzieło wielu pokoleń Polaków. To dzięki ich patriotyzmowi, wierze, umiłowaniu kultury, odwadze i bohaterstwu przetrwaliśmy jako naród 123 lata zaborów, a w 1918 roku odzyskaliśmy ojczyznę.

Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 10 listopada spotkali się na placu apelowym przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie na uroczystym apelu, by uczcić odzyskanie przez naród polski niepodległego bytu państwowego. Dowódca Brygady płk Bryś dziękując żołnierzom i pracownikom za służbę wyróżnił ich medalami, odznakami brygadowymi, listami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru wojskowego i awansami.

Edyta Grodź - dowódca plutonu 43 batalionu lekkiej piechoty otrzymała w dniu dzisiejszym pismo pochwalne na tle sztandaru oraz awans na stopień porucznika.

Fot. 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

- Zawodową służbę wojskową rozpoczęłam w 2011 roku jako żołnierz 3. batalionu logistycznego w Glewicach podlegający pod 1 Brygadę Logistyczna w Bydgoszczy. Noszenie munduru to nie tylko duma, ale przede wszystkim obowiązek. Obowiązek do podwyższania swoich kwalifikacji oraz zwiększania swoich umiejętności. Dziś zostałam wyróżniona przez dowódcę 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pismem pochwalnym ze zdjęciem na tle sztandaru, awansowałam również na wyższy stopień wojskowy. To zaszczyt i wyróżnienie być docenionym przez swoich przełożonych za codzienną służbę, która w szeregach tej brygady trwa już ponad 2 lata. Każdego dnia dokładam swoją cegiełkę do budowania 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie na stanowisku dowódcy plutonu i dążę do bycia jeszcze lepszym żołnierzem. Z dumą służę ojczyźnie i zawsze będę bronić jej niepodległości i granic - mówi por. Grodź.

Terytorialność dla żołnierzy OT oznacza gotowość do obrony i wspierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się ich misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności". Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju.

Żołnierze 4 Brygady OT dnia 11 listopada będą obecni w wielu większych i mniejszych miastach podczas wojewódzkich i powiatowych obchodów w naszym województwie, jak m.in. Olsztyn, Ostróda, Giżycko, Ełk, Elbląg. Obecni również będą tam rekruterzy naszej brygady, którzy przybliżą służbę w szeregach terytorialsów. Najbliższe szkolenia wojskowe odbędą się w grudniu i styczniu pod hasłem „Ferie w mundurze"