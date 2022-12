Wolontariusze docenieni

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się dziś (8 grudnia) w Ratuszu Staromiejskim. Jak co roku wyróżniono osoby i instytucje zaangażowane w pomaganie innym. Zobacz zdjęcia.

Wolontariat to sposób na życie

- Mam to szczęście, że wolontariat stał się już takim moim sposobem na życie, że spotkałam na swojej drodze wspaniałych ludzi - przyznaje Marzena Maślińska, która została dziś wyróżniona jako pierwsza, w ramach organizowanego co roku Dziecięcego Piekarczyka. Nauczycielka koordynuje wolontariat w Szkole Podstawowej nr 18. - Szkoła to nie tylko budynek, szkoła to społeczność – mówi o działalności na rzecz potrzebujących w "osiemnastce". Przypomnijmy, że w tym plebiscycie laureata wyłania dziecięca kapituła.

Jak gala – to i przemówienia. Podczas wystąpień nie brakowało podziękowań i gratulacji dla wyróżnionych.

- Cieszę się, że tak wielu wolontariuszy pracuje w Elblągu, dobrowolnie i bez wynagrodzenia, bo taka to jest praca, praca społeczna. Cieszę się też, że wśród wolontariuszy jest coraz więcej młodych - podkreślił podczas uroczystości wiceprezydent Janusz Nowak.

- Bardzo się cieszę, że wolontariat w całej Polsce jest dynamicznie rozwijany. Chciałbym zaznaczyć to, że on nie jest jednowymiarowy, nie jest jednopłaszczyznowy, jest on wszelaki i zawsze jest tam, gdzie jest potrzeba ludzka i gdzie jest potrzeba do tego, żeby czynić dobro - mówił Michał Rulski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dają czas i zaangażowanie

Fot. Anna Dembińska

Wolontariat daje osobom w niego zaangażowanym wiele satysfakcji, ale jednocześnie wymaga poświeceń. O tym mówił w imieniu Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Jachimowicz.

- Serdecznie wam, przedstawicielom wolontariatu, wolontariuszy, dziękujemy za pracę, za wasz trud, poświęcenie, przekazywanie nam tego, co jest bardzo cenne, waszego czasu i zaangażowania - podkreślał prezes ESWIP.

Na tegorocznej gali kolejny raz przyznano nagrodę dla Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności etapu regionalnego. Została nim Katarzyna Cherek, uczennica ZSTI, zaangażowana w liczne formy wolontariatu od III klasy gimnazjum. "Mogę śmiało stwierdzić, że przyszłam na raz, ale zostałam na zawsze" – mówi o swoim zaangażowaniu Kasia. Dodajmy, że podczas gali wspomniano również o jej praktykach w portElu, kiedy "mogła zbadać wiele rzeczy z bliska, pisząc artykuły o aspektach charytatywnych, nagłaśniając wiele spraw, m. in. o pobycie uchodźców w Elblągu czy też przeprowadzając wywiady z osobami pracującymi na rzecz drugiego człowieka".

Koordynatorką Roku Korpusu Solidarności została Małgorzata Dębicka, pedagog związana z braniewskimi szkołami. Od kilkunastu lat organizuje wolontariat m. in. w ramach działalności Fundacji Żółty Szalik. Małgorzata Dębicka "stosuje wolontariat jako formę integracji społecznej", "mobilizuje ludzi do działania" i aktywnie wspiera potrzebujących. Pracuje m.in. z młodzieżą i seniorami.

Odwdzięczyć się za dobro

Znów przyznano certyfikaty miejscom przyjaznym wolontariuszom. Takie wyróżnienie otrzymały Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych w Komorowie Żuławskim, Fundacja "Żółty Szalik" we Fromborku, elbląskie Stowarzyszenie Fabryka Dobra.

Coroczna gala to także ogłoszenie wyników konkursu Barwy Wolontariatu. Tutaj trzecie miejsce zajęła Małgorzata Czkuj zgłoszona przez I LO, drugie Nadia Klach zgłoszona przez SP nr 18. Główną laureatką została również w tym konkursie Marzena Maślińska zgłoszona do konkursu przez elbląską "osiemnastkę".

Końcowymi akcentami dzisiejszej gali było predstawienie wyników realizowanego przez elbląskie Amazonki konkursu na hasło promujące profilaktykę zdrowotną, w którym zwyciężyła SP nr 11 ("Zdrowe życie – fajna sprawa. Dbanie o nie to podstawa") oraz prezentacja "Wolontariusza z pasją". Tym został mieszkający w Elblągu Kamil Grzanka. "Ma 25 lat. Od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Za dobro, które otrzymał od innych postanowił się odwdzięczyć włączając się w wolontariat. Aktywnie wspiera Regionalne Centrum Wolontariatu, jak również trenuje w Integracyjnym Klubie Sportowym ATAK Elbląg, gdzie również udziela się jako wolontariusz" - czytamy w opisie dołączonego do tekstu filmu na YouTube, który opowiada o wolontariuszu-pasjonacie.