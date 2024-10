Ruszyła XXIV edycja konkursu "Barwy Wolontariatu". Konkurs jest uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych.

Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, koordynatorzy wolontariatu, instytucje, a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2024 r.

W załączeniu regulamin i formularz zgłoszeniowy.