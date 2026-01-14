Wraca temat apteki całodobowej

W Elblągu nie funkcjonuje żadna apteka całodobowa. Jeżeli ktoś chce zrealizować receptę po godzinie 23, musi czekać do godziny 6. Co na to władze miasta?

W maju ubiegłego roku w tekście „Czy w Elblągu potrzebna jest całodobowa apteka” opisywaliśmy interpelację radnych PiS Jolanty Janowskiej i Sebastiana Skoczyka-Czyżyka dotyczącą aptek w Elblągu. Opozycyjni radni pytali w niej o działania miasta dotyczące uruchomienia całodobowej apteki, przeprowadzenie analiz potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do leków w nocy, możliwość wsparcia finansowego przez miasto apteki (lub aptek) całodobowych, rozmowy urzędników z właścicielami aptek oraz działania, jakie miasto zamierzało podjąć, aby zapewnić mieszkańcom całodobowy dostęp do leków.

„Na podstawie zebranych informacji przeprowadzono analizę, czy godziny otwarcia aptek na terenie Elbląga gwarantują zaspokojenie potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy. Na skutek przeprowadzonej analizy ustalono, że żadna z aptek nie wyraziła chęci pełnienia dyżurów całodobowo, oraz że w mieście funkcjonuje całotygodniowa APTEKA „DOM LEKÓW” przy Al. Grunwaldzkiej 27/1 przez siedem dni w tygodniu od godziny 6.00 do godziny 24.00, zatem zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, na terenie Elbląga potrzeby te są zaspokojone.” - czytamy w odpowiedzi na tamtą interpelację podpisaną przez Michała Missana, prezydenta Elbląga.

W komentarzach pod artykułem nasi Czytelnicy zwracali uwagę, że absolutnym minimum jest otwarcie 24 godziny na dobę apteki w Szpitalu Wojewódzkim, bo tam znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska. Z usług tych instytucji korzystają elblążanie (i nie tylko) w sytuacjach nagłych.

Minęło kilka miesięcy i... niewiele (żeby nie napisać nic) się w tej sprawie nie zmieniło. Jeśli pacjent musi zrealizować receptę pomiędzy godziną 23 a 6... to ma w Elblągu problem. Dlatego prezydenta wpłynęła kolejna interpelacja w tej sprawie. Tym razem Kamil Zdziech, radny PiS, opisuje nieciekawą sytuację w Elblągu związaną z dostępem do leków w godzinach 23 a 6.

„Mieszkańcy nie posiadają zapasów leków „na wszelki wypadek” - i trudno od nich tego wymagać. Leki mają terminy ważności, są dobierane indywidualnie i nie powinny być stosowane doraźnie bez wskazań lekarza. Brak dostępu do apteki nocnej uniemożliwia rozpoczęcie leczenia, co w wielu przypadkach może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a nawet bezpośredniego zagrożenia życia” - możemy przeczytać w interpelacji.

Radny wnosi o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia apteki na terenie Elbląga, zabezpieczenie odpowiednich pieniędzy na ten cel w budżecie miasta na rok 2026 r [interpelacja została złożona 22 grudnia ubiegłego roku] oraz przedstawienie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Co na to prezydent? Treść odpowiedzi wydaje się dziwnie znajoma z tą sprzed kilku miesięcy.

„Na podstawie zebranych informacji przeprowadzono analizę, czy godziny otwarcia aptek na terenie Elbląga gwarantują zaspokojenie potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, z której wynika, że żadna z aptek nie zadeklarowała pełnienia dyżurów całodobowo, co związane jest głównie z brakiem personelu fachowego do czynności ponadnormatywnych w stosunku do normy czasu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto, w mieście funkcjonuje całotygodniowa APTEKA „DOM LEKÓW” przy Al. Grunwaldzkiej 27/1 przez siedem dni w tygodniu od godziny 6.00 do godziny 23.00, zatem zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, na terenie Elbląga potrzeby te są zaspokojone.” - czytamy w nowej/starej [niepotrzebne skreślić, właściwe podkreślić] odpowiedzi na interpelację Kamila Zdziecha. Odpowiedź podpisała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

Jest jednak coś nowego w tej kwestii. Wiceprezydent Elbląga zapowiedziała ponowne przeanalizowanie kwestii apteki całodobowej oraz skierowanie do aptek pytań o rozważenie możliwości prowadzenia całodobowych dyżurów.

Zgodnie z danymi podanymi na stronie internetowej Urzędu Miasta w naszym mieście jest 35 aptek czynnych w różnych godzinach. W godzinach 23-6 żadna apteka nie funkcjonuje.