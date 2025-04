Wschodnie konsultacje okiem socjologów

- Konsultacje oraz inne dostępne materiały (stanowiska instytucji, pisma, etc.) skłaniają do wyciągnięcia najważniejszego wniosku: istnieje pilna konieczność wybudowania nowego połączenia, które odciążyłoby ruch drogowy na ulicy Bema i Łęczyckiej - możemy przeczytać w raporcie z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu nowego połączenia drogowego ulic Wschodniej i Sybiraków. Przyjrzeliśmy się, co jest, a czego nie ma w tym opracowaniu.

Wczoraj (9 kwietnia) elbląscy urzędnicy upublicznili raport z konsultacji z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu nowego połączenia drogowego ulic Wschodniej i Sybiraków. Autorem raportu jest socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Radosław Kossakowski, specjalizujący się głównie w socjologii sportu. Przy jego opracowywaniu współpracował z dr Dobrosławem Mańkowskim, adiunktem z Zakładu Socjologii Sportu i Zdrowia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowanie powstało „na zamówienie“ elbląskiego ratusza.

Podczas jego lektury można odnieść wrażenie, że miasto nie ma innego wyjścia jak tylko kontynuować budowę ul. Wschodniej. Przypomnijmy, że jej pierwszy odcinek do leśniczówki jest już gotowy.

Co z Bażantarnią?

Autorzy odnieśli się do obaw mieszkańców dotyczących „zniszczenia Bażantarni“. „Cechą wspólną proponowanych wariantów jest to, że w mniejszym lub większym stopniu ingerują one w ważne dla mieszkańców Elbląga tereny zielone, wypoczynku i rekreacji. Natomiast, co należy podkreślić - żaden wariant nie ingeruje w park leśny Bażantarnia, który jest przyrodniczą ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt i ulubionym miejscem wypoczynku Elblążan.“ - możemy przeczytać w raporcie.

Warto zwrócić uwagę, że autorzy dość szczegółowo potraktowali proces konsultacji, zauważając jednak jego wady: „Wprawdzie można mieć uwagi co do pewnych szczegółów odbytych konsultacji (wydaje się, że powinien być nałożony większy nacisk na finansowe konsekwencje wybudowania poszczególnych wariantów), zwłaszcza alternatywnych projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Jednak co do zasady, konsultacje wpisują się w wartościowe i pożądane strategie rozwijania demokracji na poziomie lokalnym.“ - czytamy w opracowaniu.

Wspomniane wyżej warianty dotyczą oprócz projektów W1, W2, W3, prezentowanych przez miejskich urzędników oraz propozycji mniej lub bardzie konkretnych prezentowanych przez mieszkańców. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że mieszkańcy nie mają takich narzędzi i wiedzy specjalistycznej, aby choć pobieżnie oszacować koszty innych niż „urzędowe“ projektów.

Oprócz znanych opinii publicznej głosów, które wybrzmiały podczas spotkań konsultacyjnych, autorzy przedstawili też opinie, które do ratusza wpłynęły poza ww. spotkaniami. To m. in. pismo podpisane przez 137 mieszkańców ulic sąsiadujących z ulicami Bema i Łęczycką w którym apelowali oni o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do budowy ulicy. Do ratusza wpłynęło też pismo elblążanki [zam. w centralnej części Elbląga], która apelowała o nieingerowanie w tereny zielone i zaproponowała alternatywę w postaci zwiększonej liczby połączeń komunikacyjnych oraz wprowadzenie bezpłatnych biletów.

Służby mają głos

W raporcie przedstawiono też fragmenty opinii służb oraz instytucji. Ich przedstawiciele opowiadają się za budową nowego połączenia:

mł. kpt. Łukasz Pocałujko, naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP: „Wg. analizy proponowanego połączenia drogowego wschodniej części Miasta Elbląg z częścią północną miasta nowa droga niepodważalnie wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w godzinach szczytu, gdy natężenie ruchu w biegu ulicy Bema oraz alei Grunwaldzkiej jest wzmożone. Powyższe może prawdopodobnie wpłynąć również na skrócenie czasów dojazdu w kierunku północnych rejonów miasta oraz wysoczyzny elbląskiej dodatkowych sił JOP z lokalizacji przy ul. Łęczyckiej. Ponadto nie odnosimy się do wariantów realizacji zadania, gdyż te wymagają głębszej analizy, a każda propozycja zmniejszająca natężenie ruchu oraz skrócenie drogi dojazdu do północnej części miasta jest zasadna i wpłynie korzystnie na poprawę warunków dojazdu.“

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

dr Przemysław Wołoszyn, koordynator działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu: „Po przeanalizowaniu wszystkich wersji planowanego połączenia ulicy Wschodniej z Sybiraków wyrażamy pozytywną opinię dotyczącą wariantów opisanych w prezentacji z 5 listopada 2024 pod numerami 2 i 3. Oba te warianty zapewniają w naszej ocenie oczekiwany efekt końcowy pod postacią skrócenia czasu dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego bądź to do pacjentów w miejscu zdarzenia ulokowanych w tej części miasta lub z miejsc zdarzenia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Z perspektywy konieczności zapewnienia bezpieczeństwa medycznego społeczności zabezpieczanej w ramach obszaru działania przez Dysponenta WSzZ, System Państwowego Ratownictwa Medycznego nakłada na nas konieczność utrzymania reżimu czasu dotarcia do pacjentów i czasu dotarcia z nimi do podmiotu leczniczego. W związku z tym istnieje konieczność zapewnienia sprawnego przejazdu przez rejon miasta, którego dotyczy planowane połączenie w/w ulic. Na chwilę obecną przejazd ten jest mocno utrudniony przez słabą przepustowość ulicy Bema i wydłuża wspomniane wyżej czasy. Dlatego pozytywnie opiniujemy warianty 2 i 3 połączenia ulicy Wschodniej i Sybiraków jako propozycje najkrótszych tras, które w związku tym mają też szansę na najszybszą realizację i faktyczne udrożnienie przejazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.“

Marcin Bukowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej: „(...) należy stwierdzić, iż istotnym problemem Elbląga jest brak wystarczającego skomunikowania w kierunku północ - południe we wschodniej części miasta, jakże ważnego dla układu komunikacyjnego miasta nie tylko dla mieszkańców, ale także dla służb ratunkowych, mundurowych i transportowych. W chwili obecnej dojazd w rejon ul. Łęczyckiej, Rawskiej czy Dąbrowskiego możliwy jest ul. Bema, która posiada małą przepustowość co powoduje, że dotarcie do miejsca interwencji zgłoszonego przez mieszkańca trwa zbyt długo. Ta sama sytuacja istnieje w przypadku potrzeby przemieszczenia się z danego rejonu w kierunku Szpitala Wojewódzkiego, Nad Jarem lub Zawady. Z przedstawionych założeń połączenia drogowego pomiędzy ulicą Sybiraków a ulicą Wschodnią wynika, że efektywnym wariantem szybkiego i skutecznego dojazdu na interwencję przez Straż Miejską w Elblągu pomiędzy omawianymi rejonami miasta jest wybór Wariantu 2 lub 3 (w okolicy alei dębów) przedstawionych koncepcji.“

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej: „W nawiązaniu do konsultacji społecznych dotyczących przebiegu wschodniej obwodnicy miasta pragniemy poinformować, że z naszej strony też byłaby ona wykorzystywana. W pierwszym okresie mogłaby być uruchomiona linia rekreacyjna (weekendowa) dowożąca mieszkańców do Bażantarni i łącząca okolice Osiedla za Politechniką z Osiedlem Nad Jarem. Zapewne linia ta byłaby obsługiwana przez autobusy nisko lub zeroemisyjne. Nie wykluczamy też rozszerzenia jej funkcjonowania w miarę pojawiania się nowych źródeł ruchu (np. nowa brama na Cmentarz Komunalny Dębica) i zgłaszanych potrzeb przewozowych mieszkańców.“

Warto zwrócić uwagę na brak w raporcie opinii Policji. Rzuca się w oczy też brak opinii negatywnych lub neutralnych.

Socjolodzy: budować

Autorzy raportu przedstawili dziewięć argumentów za budową ul. Wschodniej:

„1. Nie ma możliwości usprawnienia ruchu drogowego na istniejącej ulicy Bema (np. w związku z otaczającą infrastrukturą brak jest możliwości jej poszerzenia).

2. Newralgiczny obszar będzie się zagęszczał populacyjnie - a co za tym idzie, rosnąć będzie liczba samochodów. Nowe połączenie zwiększy możliwości przemieszczenia się, odciąży istniejące szlaki komunikacyjne.

3. Nowa ulica pozwoli radykalnie skrócić czas przejazdu karetek (i innych służb), których celem jest Wojewódzki Szpital Zespolony. Jak wynika z danych pojawiających się podczas konsultacji, nowa droga pozwoli skrócić czas jazdy karetki nawet o kilkanaście minut (szczególnie w godzinach szczytu).

4. Nowe połączenie posłuży nie tylko mieszkańcom ulicy Łęczyckiej, Bema i okolic, ale także północnych dzielnic miasta, którzy np. pracują w omawianym regionie, lub odwiedzają Cmentarz Dębica.

5. Wybudowanie nowej drogi pozwoli na szybsze i efektywniejsze połączenie dróg wojewódzkich o numerach 504 - 509.

6. Inwestycja racjonalizuje oddanie do użytku pierwszego etapu ulicy Wschodniej, która obecnie kończy się w okolicach leśniczówki należącej do Nadleśnictwa Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu nowego połączenia drogowego 22 ulic Wschodniej i Sybiraków Elbląg. Jest to argument o charakterze finansowym - wpisujący się w oszczędną i racjonalną politykę wydatkowania środków publicznych.

7. Połączenie nowej ulicy Wschodniej i Sybiraków wpisze się także w strategie rekreacyjne i turystyczne - nie tylko mieszkańców Elbląga. Dzięki nowej inwestycji możliwe będzie rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

8. W związku z faktem wykonania ścieżki rowerowej na istniejącym już fragmencie ulicy Wschodniej, przedłużona ulica mogłaby kontynuować ten trend i przygotować dalszą ścieżkę rowerową, którą mieszkańcy Łęczyckiej i okolic mogliby dojechać np. do Bażantarni.

9. Nowa inwestycja pozwoli rozwinąć sieć komunikacji miejskiej – także w kontekście wybudowanych już zatok przystankowych na ulicy Wschodniej. Pozwoli to na podróż mieszkańców innych osiedli do zakładów pracy, ale także na Cmentarz Dębica.“ - napisali w raporcie.

Argumentów przeciw nie przedstawili.

Ich zdaniem, z konsultacji można wysnuć wniosek, że najbardziej akceptowalnym wariantem jest wariant W3 przebiegający pomiędzy Gęsią Górą, a Górą Chrobrego. Warto zwrócić uwagę, że jest to też najtańszy wariant spośród tych przygotowanych przez miejskich urzędników. Jego koszt to ok. 12 mln zł, przy ok. 15 mln zł za wariant W2 i ok. 32 mln zł za W1.

Który wariant zostanie ostatecznie wybrany nie jest jeszcze przesądzone.