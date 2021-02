Wspomnienie o Pani Profesor Marii Alekso

Z głębokim żalem społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przyjęła wiadomość, że 18 lutego 2021 r. odeszła do wieczności Pani Profesor Maria Alekso, emerytowana wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego.

Pani Maria Alekso przez uczniów i nauczycieli wspominana jest jako wspaniała wychowawczyni i wartościowy człowiek. Pracowała w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu w latach 1980-2002, prowadząc zajęcia wychowania fizycznego, organizując zawody sportowe, rajdy terenowe, prace społeczne na rzecz szkoły.

Była nauczycielką energiczną i wymagającą, budzącą respekt surową i zdecydowaną postawą. Cechy te pozwalały Jej kształtować w uczniach właściwe postawy moralne, zamiłowanie do kultury fizycznej oraz budzić świadomość zdrowia jako wartości.

W pamięci mojej widnieje obraz Pani Profesor Alekso o drobnej i szczupłej sylwetce, wysportowanej, kładącej nacisk na efektywność aktywności fizycznej, otwartej, umiejętnie nawiązującej kontakt z młodzieżą.

Jako uczennica przez kilka lat miałam sposobność uczęszczać na Jej zajęcia, a zatem uczestniczyć w gimnastyce, w grach zespołowych – w siatkówkę czy koszykówkę. W szczególności zapadły mi w pamięci lekcje wychowania fizycznego organizowane w hali sportowej „Atletikon”, gdyż już samo dotarcie zimą o świcie do tego obiektu przez śnieżne zaspy było atrakcyjnym wysiłkiem. Doceniałam motywowanie do przełamywania własnych słabości i wyrabianie w uczniach poczucia obowiązku.

Pani Maria stawiała wysoko poprzeczkę osiągnięć wyczynowych, ale szanowała uczniów o słabszej wydolności fizycznej, rozumiejąc, że nie każdy uczeń ma predyspozycje do bicia rekordów. Nade wszystko istotną wagę przywiązywała do gimnastyki, uświadamiając jej znaczenie w późniejszym dorosłym życiu. Usiłowała wykształcić nawyki podstawowych ćwiczeń ruchowych, by wdrożyć młodzież do podejmowania codziennego wysiłku. Uświadamiała, jak ważne znaczenie w życiu młodego człowieka odgrywa sport, jak mocno wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy.

Dziękujemy za Jej trud. Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.