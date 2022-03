Wybory do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Rozpoczął się nabór przedstawicieli i przedstawicielek elbląskich NGO do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025. Kandydatów i kandydatki należy zgłaszać do piątku (25 marca), do godz. 15:00 w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

Wybory odbędą się podczas Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych, która odbędzie się 22 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. - Niemal dwa lata czekaliśmy na możliwość wyboru do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kolejnej kadencji. Przez ten okres funkcję reprezentacji elbląskich organizacji pełniła ustępująca Rada, ale wreszcie mamy możliwość spotkania się i wyboru kolejnej Rady – mówi Arkadiusz Jachimowicz, przewodniczący REOP. - Mało tego, potrzebujemy także wskazania naszych pięciu przedstawicieli do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która również od dłuższego czasu nie działała, a teraz decyzją Prezydenta będzie reaktywowana. Zachęcam do kandydowania do tych obywatelskich funkcji - dodaje. Nad procesem wyborów czuwać będzie trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, która sprawdzi kompletność zgłoszeń, a następnie zamieści informacje o kandydatach na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych. Regulamin wyborów oraz formularz zgłoszenia kandydata/kandydatki dostępne są do pobrania.

Stowarzyszenie ESWIP