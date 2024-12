Wyróżnienia i nagrody dla wolontariuszy

- Pomaganie jest lepsze niż dostawanie. Jeśli komuś pomogę, to potem ta osoba może pomóc komuś innemu. Zachęcam moich bliskich, żeby też tak żyli, we mnie to było od dziecka – mówi Damian Tacka, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, jeden z uczestników poniedziałkowej gali wolontariuszy. Zdjęcia.

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, od 1986 roku 5 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji, w poniedziałek w Ratuszu Staromiejskim odbyła się gala, na której wyróżnieni i nagrodzeni zostali wolontariusze z naszego regionu.

– Bardzo się cieszymy, że w naszym mieście jest tak ogromne zainteresowanie wolontariatem – mówi Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. – W tym okrutnym, konsumpcyjnym świecie, my cały czas widzimy cudowną młodzież, która angażuje się i chce pomagać. To wszystko dzieje się też dzięki koordynatorom, bo to oni w szkołach ich do tego zachęcają. Takie gale są właśnie po to, by oddać ukłon w ich stronę i podziękować.

Podczas dwudziestej czwartej gali, z kilkoma piosenkami wystąpili Gracjan Kalandyk i Dawid Majewski.

Tegoroczni laureaci

W konkursie „Dziecięcy Piekarczyk” laureatem został Zbigniew Wołoszyn, trener judo, którego do nagrody nominowała młodzież. - Zawsze powtarzam, że tyle, ile będę mógł i potrafił, będę pomagać i wspierać, nigdy nikomu tej pomocy nie odmówię – mówi Zbigniew Wołoszyn.

Laureatem konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności został Leszek Jacznik, dzielnicowy z Olsztyna, który od ośmiu lat prowadzi jednoosobową akcję charytatywną „Paczka z dzielnicy”. W ten sposób pomaga setkom osób w trudnej sytuacji życiowej. Laureatką konkursu Koordynator Roku Korpusu Solidarności została Anna Miecznikowska, od dwudziestu lat prowadząca szkolne koło wolontariatu w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu.

– Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, czuję ogromne wzruszenie – mówi Anna Miecznikowska. – To, co od dwudziestu lat robię, przynosi mi ogromną satysfakcję. Pracuję z uczniami, którzy są tu też dziś ze mną. Działamy razem, organizując różne akcje, zawsze mogę liczyć na ich pomoc, więc chcę im bardzo podziękować. Wspólnie dzielimy się dobrem i przekazujemy je dalej.

Podczas gali zostały też wręczone certyfikaty organizacjom, które tworzą „Miejsca przyjazne wolontariuszom”. W tym roku trafiły one do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu oraz do Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu.

Corocznym konkursem, do którego można zgłaszać kandydatów są też Barwy Wolontariatu. – Chcemy w nim promować najciekawsze i najaktywniejsze postawy wolontariuszy – mówi Gabriela Zimirowska. – Zostało do niego zgłoszonych 59 osób, ale w naszym programie elbląskim jest to 39 osób, każda z nich wyjdzie stąd z dyplomem i podziękowaniem, bo my ten konkurs traktujemy bardziej jako promocję wolontariatu oraz postaw wolontariuszy. Chcemy pokazać, że osoby, które otrzymują od nich pomoc, są za nią bardzo wdzięczne i ją doceniają.

„Pomaganie jest lepsze niż dostawanie”

Laureatem pierwszego miejsca Barw Wolontariatu został 17-letni Damian Tacka, uczeń trzeciej klasy ZSTI. Do konkursu zgłosiła go Katarzyna Wójcik, opiekun wolontariatu w ZSTI w Elblągu.

– Damian to jest taki człowiek, który zawsze chce być potrzebny, choćby miało to być tylko pozbieranie i posprzątanie papierków po imprezie – mówi Katarzyna Wójcik. – Jest fantastyczny i wyjątkowy, nazywamy go Damian Tacka z sercem na tacy, bo naprawdę tak jest. Gdzie może, tam pomaga, nie zastanawia się nad tym, ile wysiłku będzie go to kosztowało i czy mu się to opłaca, po prostu u niego pomaganie jest tak naturalne, jak oddychanie. Kocha zwierzęta, uwielbia współpracować z ludźmi, to mój najlepszy wolontariusz, jedyny w swoim rodzaju, dlatego go zgłosiłam. Bardzo miło, że są takie konkursy. Wiadomo, że nie po to się jest wolontariuszem, ale miło zobaczyć, że ktoś wrażliwy i pracowity zostaje nagrodzony.

Damian został w ten sposób nagrodzony po raz pierwszy, czego w ogóle się nie spodziewał.

- Nie robię tego dla nagrody – przyznaje sam Damian. – Po prostu już od początku podstawówki lubiłem pomagać, nawet w takich drobnych rzeczach, jak w noszeniu krzeseł, czy rozdawaniu owoców młodszym uczniom. Teraz dużo pomagam zwierzętom i biorę udział w wielu akcjach sprzątania. Lubię w tym wszystko, tylko muszę łączyć wolontariat z nauką do egzaminów. Pomaganie jest lepsze niż dostawanie. Jeśli komuś pomogę, to potem ta osoba może pomóc komuś innemu. Zachęcam moich bliskich, żeby też tak żyli, we mnie to było od dziecka. Dziś chciałbym podziękować mojej opiekunce, Katarzynie Wójcik, bo to ona mnie zgłosiła – dodaje laureat.

Jak zapewniają uczniowie, Damian uwielbia przyrodę, pracuje z kolegami przy szkolnym zieleńcu, zimą karmi ptaki, zbiera pieniądze na różne charytatywne cele oraz bierze udział w wielu dobroczynnych akcjach.