Za co lubimy Elbląg

Każde miasto jest wyjątkowe, każde ma w sobie coś pięknego, co mieszkańcy cenią i z czego są dumni. Co takiego jest w Elblągu, co mieszkańcy lubią?

Pochodzę spoza Elbląga i zanim tu zamieszkałam, niewiele wiedziałam o tym mieście, jego historii, czy rzeczach wartych zobaczenia. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że jest tu coś ciekawego. Elbląg kojarzył mi się przede wszystkim ze stresem towarzyszącym mi podczas nauki jazdy i wieńczącym kurs egzaminem. Moja opinia zmieniła się diametralnie, kiedy tylko tu zamieszkałam. „Elbląg się zmienił, odżył” — pomyślałam. Kiedy ja codziennie poznawałam miasto, uczyłam się ulic, odwiedzałam kolejne parki i zachwycałam się zielenią oraz starówką, ludzie wokół mnie zachowywali się, jakby nie dostrzegali tego, co gołym okiem widziałam ja - że Elbląg jest pełen uroku. Wielokrotnie słyszałam, że miasto jest niedoceniane, a najbardziej przez jego mieszkańców. Przyzwyczajeni do życia tu, nie zauważali tego, na co uwagę zwracały osoby nowe, takie jak ja. Dlatego postanowiłam zapytać ich, za co lubią Elbląg. Obejrzyjcie materiał wideo.

Anna Malik, msob