Za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS) - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje w ramach limitu 60 dni w roku i wyłącznie na dziecko w wieku do lat 8.

Warto pamiętać, że od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w którym m.in. należy wpisać dane domownika odbywającego kwarantannę na podstawie decyzji inspektora sanitarnego. Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę znaleźć można na stronie internetowej ZUS.

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące odbywania obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 10 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Wzór oświadczenia dostępny jest na www.zus.pl.

Pamiętajmy, że tak jak w przypadku domownika osoby przebywającej na kwarantannie decyzją inspektora sanitarnego, tak i w tym przypadku, osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granicę odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia jest także dostępny na stronie www.zus.pl.

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS). Od 2 września 2020 r. oświadczenie ubezpieczonego o wcześniejszym okresie kwarantanny niż określony w decyzji nie ma mocy wiążącej. W takim przypadku ubezpieczony powinien uzyskać decyzję zmieniającą decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub inny dokument wydany przez organ, potwierdzający skrócenie albo zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Osoby, które dobrowolnie poddadzą się kwarantannie podejrzewając, że miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, ale nie otrzymają zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będą uprawnione do otrzymania świadczeń pieniężnych w razie choroby.