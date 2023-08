Zadbaj o zdrowie w Święto Chleba

Elbląskie Święto Chleba to nie tylko jarmark produktów regionalnych, występy, koncerty, czy inne liczne atrakcje. To również możliwość zadbania o swoje zdrowie.

- Już po raz kolejny nasz samorząd wspólnie ze Szpitalem Miejskim im. Św. Jana Pawła II, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym oraz Stowarzyszeniem Zdrowych Miast, którego Elbląg jest członkiem organizuje Elbląskie Dni Zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie elblążan do profilaktyki, która jest niezwykle ważna. W najbliższy weekend serdecznie zapraszamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań oraz zajęć przygotowanych w ramach edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Strefa Zdrowia i Relaksu będzie czynna od piątku do niedzieli – podkreśla Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Na Bulwarze Zygmunta Augusta w Kardiobusie wykonywane będą badania EKG, a w mobilnym gabinecie będzie można wykonać badania przesiewowe wzroku. W namiotach profilaktycznych Szpitala Miejskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego każdy chętny będzie mógł zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom glukozy, cholesterolu i trójglicerydów. Będzie można również zmierzyć swoje BMI wraz ze składem masy ciała.

Nie zapominamy również o edukacji. Elbląskie Amazonki będą między innymi prowadziły naukę samobadania piersi. Na stoisku Sanepidu będzie można przetestować alkogole i narkogogle. Pracownicy przeprowadzą także konkursy o tematyce zdrowotnej dla dzieci.