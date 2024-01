Zagraj w Wielkiej Orkiestrze i wylicytuj

Kalendarz ze zdjęciami Czytelników portElu to tylko jeden z przedmiotów, który można wylicytować na charytatywnych aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co jeszcze wystawił elbląski sztab Orkiestry?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za dwa tygodnie. 28 stycznia na ulice wyjdą wolontariusze z charakterystycznymi puszkami, nie zabraknie też koncertów. W tym roku pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych” Tradycyjnym elementem finału są aukcje internetowe, z których dochód wesprze największą orkiestr. Zajrzeliśmy, co już na licytacje wystawił elbląski sztab WOŚP.

W Elblągu wszelkie propozycje aukcji przyjmowane są między innymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Karowej 1, w Regionalnym Centrum Wolontariatu z siedzibą na ul. Związku Jaszczurczego 17 (pokój 26) oraz elektronicznie poprzez przesłanie informacji o chęci wystawienia produktu elektronicznego np. banerów, artykułów, voucherów, na adres: wosp.elblag@gmail.com. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 19 stycznia (piątek).

Do dziś (15 stycznia) elbląski sztab wystawił na Allegro ponad 40 przedmiotów i usług. Co można wylicytować? Między innymi wizytę lub konsultację psychiatryczną w gabinecie specjalisty. Na swojego nabywcę czeka też komplet ozdobnych filiżanek, oczyszczacz powietrza z filtrem, pakiet książek historycznych, koc na szydełku, zestaw do parzenia kawy lub herbaty i wiele innych.

Również nasza gazeta przyłączyła się do akcji, przekazując na licytację trzy kalendarze „Fotka Miesiąca”, dwie czapki z napisem „Niezły aparat” i logiem portElu oraz artykuł sponsorowany do wykorzystania w dowolnym terminie w 2024 roku.

Lokalne sztabiki Wiejskiej Orkiestry działają już w elbląskich szkołach. Na profilach szkół na Facebooku można wylicytować różności. Na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych - „zostanie nauczycielem” na jeden dzień lub zwolnienie z niezapowiedzianej kartkówki. Oprócz tego na liście fantów jest m.in. kobieca biżuteria, kosz łakoci (słodycze, kawa, herbata), zestaw do gry w szachy, kubki, koszulki i nie tylko. W Szkole Podstawowej nr 11 czeka voucher na lot samolotem Cessna 150 w Aeroklubie Elbląskim. A to tylko dwie z elbląskich szkół. Zachęcamy do odwiedzenia profili w mediach społecznościowych pozostałych placówek edukacyjnych w naszym mieście.

Link do elbląskich aukcji