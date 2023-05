Zapaleni do służby z nową strażnicą

Dziś (17 maja) w Elblągu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Oficjalnie otwarto nową komendę przy Łęczyckiej, nadano jej również sztandar. Zobacz zdjęcia.

- Chęć ratowania ludzkiego życia i zdrowia sprawiła, że zdecydowaliśmy się ubrać strażacki mundur, mundur strażaka Państwowej Straży Pożarnej, ale także mundur strażaka ochotnika - mówił podczas rozpoczęcia uroczystości bryg. Łukasz Kochan, komendant Komendy Miejskiej PSP w Elblągu. - Dołączając do elitarnej formacji, którą bez wątpienia jest straż pożarna, pokazujemy, że jesteśmy gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi, bez względu na porę dnia, pogodę czy niebezpieczeństwo, z jakim się wtedy stykamy. Nadanie z inicjatywy społeczności miasta Elbląga i powiatu elbląskiego sztandaru naszej komendzie, jest dla nas, strażaków elbląskiej komendy, powodem do wielkiej dumy, bo sztandar to nie tylko symbol tradycji, ale przede wszystkim wyraz uznania społeczeństwa za trud i ofiarną służbę strażaków – mówił komendant.

- Strażacy są zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia, wy jesteście zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia - zwrócił się do strażaków Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA. - Jesteście prawdziwymi bohaterami lokalnych społeczności, bronicie życia, zdrowia, mienia i jest w tym coś symbolicznego, że później też jesteście pierwsi: zawsze jesteście pierwsi we wszystkich rankingach społecznego zaufania. Zawód strażaka jest z całą pewnością najbardziej szanowanym zawodem i profesją w Polsce. Ostatni rok był dla was rokiem szczególnym, rekordowej liczby zdarzeń, w których funkcjonariuszki i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i strażacy ochotnicy nieśli pomoc. 25 tys. zdarzeń na Warmii i Mazurach, a tu, w powiecie elbląskim, 2800 zdarzeń – wyliczał wiceminister. Zwrócił uwagę, że zmienia się charakter akcji, w których strażacy niosą pomoc, bo mniej niż jedna czwarta z nich dotyczy pożarów.

Fot. Anna Dembińska

Dzisiejsze obchody rozpoczęły się mszą w elbląskiej katedrze w intencji strażaków. Podczas apelu przy nowej strażnicy wyróżnieni strażacy otrzymali odznaczenia, część z nich awansowała na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości posadzono też Dąb Pamięci kpt. Mieczysława Danhoffera, naczelnika Straży Pożarnej w Drohobyczu, żołnierza września 1939 r., więzionego, i zamordowanego przez NKWD.

- Sowieci nie uznając żadnych konwencji odebrali życie jeńcom wojennym z obozów NKWD - mówił Ryszard Bomba, członek zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. - Po zamordowanych w 1940 r. Polakach miało nie być śladu. Na zasypanych dołach śmierci posadzono las. Przez dziesięciolecia najbliżsi pomordowanych musieli milczeć, nie wolno im było tworzyć miejsc pamięci, nawet symbolicznych grobów – podkreślał. - Stąd tak wielka potrzeba rodzin katyńskich do wymienienia naszych bliskich z imienia, nazwiska, stopnia wojskowego, zajmowanego stanowiska – zaznaczył. Dodał, że w miejscu posadzenia Dębu Pamięci kpt. Danhhoffera rozsypana zostanie ziemia z miejsca jego pochówku, którym jest Polski Cmentarz Wojenny w Kojowie-Bykowni.

W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz i administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, związków zawodowych, duchowieństwo, członkowie instytucji i stowarzyszeń. O godz. 15 rozpoczął się "Dzień Otwarty" nowej komendy. My prezentowaliśmy ten obiekt w naszym wcześniejszym materiale. Jej zabudowania mają łącznie 2625 m kw., znajduje się tu część administracyjna i jednostka ratowniczo-gaśnicza. W obiekcie przewidziano m. in. siedem podwójnych boksów garażowych, myjnię, zaplecze sanitarne i strefę aktywności dla strażaków z wbudowaną siłownią.

Inwestycja kosztowała 27 mln zł, została zrealizowana w związku z ustawą modernizacyjną służb mundurowych.