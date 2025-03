Zapisy na II Elbląski Jarmark Wielkanocny

W dniach 4-6 kwietnia 2025 roku Stary Rynek w Elblągu przekształci się w magiczną, świąteczną przestrzeń, pełną wiosennej atmosfery, kolorowych stoisk, pysznych wielkanocnych przysmaków i atrakcji. Ruszyły zapisy dla wystawców.

Wystawcy, nie zwlekajcie! Zgłoście swoje stoisko już dziś, aby mieć pewność, że będziecie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. To doskonała okazja, by zaprezentować swoje produkty, rękodzieło oraz poczuć magię nadchodzących świąt. Aby dołączyć do zespołu wystawców, wystarczy wysłać zgłoszenie elektronicznie na adres: jarmark@eksk.eu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 663-997-171. Zapraszają: Michał Missan, prezydent Elbląga oraz Elbląski Klub Szefów Kuchni.