Zapraszamy na Kajkowe
W niedzielę, 21 czerwca, Park Kajki w Elblągu zamieni się w przestrzeń wspólnego działania, odpoczynku i twórczych spotkań. „EkoKajki – spotkania z naturą” w skrócie Kajkowe. to wydarzenie plenerowe, które łączy działania ekologiczne z kulturą, sztuką i tym, co lokalne.
Kajkowe to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić dzień blisko natury, bez pośpiechu, w atmosferze uważności i współtworzenia. Zapraszamy do wspólnego bycia w zielonej przestrzeni miasta, na kocach, wśród drzew, przy działaniach artystycznych, warsztatach i muzyce.
Idea wydarzenia nawiązuje do postaci Michała Kajki, patrona parku, poety silnie związanego z krajobrazem i przyrodą regionu. W tle obecna będzie także sztuka inspirowana naturą i światłem, bliska twórczości Juliana Fałata, którego imię nosi sąsiednia ulica. To właśnie relacja człowieka z naturą stanowi główną oś programu wydarzenia.
W programie znalazły się między innymi spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi, warsztaty recyklingu i upcyklingu, wspólna budowa szklarni roślinnej, ekologiczne zabawy słowem, plener malarski oraz tworzenie wspólnego dzieła. Ważnym elementem programu będą również ekologiczne warsztaty prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”, podczas których uczestnicy stworzą ekodonice z ceramicznej mozaiki.
Na uczestników będą również czekały działania muzyczno-przyrodnicze, spektakle teatralne w ramach akcji „Rozbójnicy na ulicy” oraz występ elbląskiego zespołu Szwagry.
Nie chcemy, żeby mieszkańcy byli jedynie odbiorcami programu, ale jego współtwórcami, zaproszonymi do wspólnego działania.
„Kajkowe. EkoKajki – spotkania z naturą” odbędzie się 21 czerwca w godzinach 10:00–17:00 w Parku Kajki w Elblągu. Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.
PROGRAM
10:00–12:00
Spacer terapeutyczny
prowadzenie: Marzena Żachowska
11:00
Warsztaty recyklingu i upcyklingu
prowadzenie: Fashion Revolution
11:00
Budowa wspólnej szklarni roślinnej + przyrodnicze spotkanie teatralne z Botaniczką i Skrzypami (w ramach akcji: „Rozbójnicy na ulicy”)
prowadzenie: Anna Łebek Obrycka/Spółdzielnia Socjalna IDEA
11:00
Wspólne dzieło malarskie
prowadzenie: pracownia To nie ziemia
11:00
Warsztaty mozaiki ceramicznej „Ekodonice”
prowadzenie: WTZ przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”
11:00–14:00
Literacka Pozytywka: ekologiczne zabawy słowem, konkursy literackie dla dzieci i dorosłych, mobilna biblioteka
prowadzenie: Biblioteka Elbląska im. C. K. Norwida (filia Pozytywka)
12:00
Plener malarski dla mieszkańców
prowadzenie: pracownia To nie ziemia
13:00
Wręczenie podziękowań autorom projektów Zielonego Budżetu
14:00
Spektakl teatralny o tematyce ekologicznej: Śmieciowsko/Teatr Qfer
W ramach akcji: „Rozbójnicy na ulicy”
prowadzenie: Spółdzielnia Socjalna IDEA
15:00–17:00
Warsztaty muzyczno przyrodnicze oraz wspólne muzykowanie z zespołem Szwagry
prowadzenie: Anna Łebek Obrycka/Spółdzielnia Socjalna IDEA i Bartek Krzywda
16:00
Występ zespołu Szwagry/WTZ przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”
17:00
Wystawa Kajkowych prac malarskich
prowadzenie: pracownia To nie ziemia
Partnerzy wydarzenia:
Spółdzielnia Socjalna IDEA
Otwarta Pracownia To nie ziemia
Fashion Revolution
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „TACY SAMI”