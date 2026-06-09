Zapraszamy na Kajkowe

W niedzielę, 21 czerwca, Park Kajki w Elblągu zamieni się w przestrzeń wspólnego działania, odpoczynku i twórczych spotkań. „EkoKajki – spotkania z naturą” w skrócie Kajkowe. to wydarzenie plenerowe, które łączy działania ekologiczne z kulturą, sztuką i tym, co lokalne.

Kajkowe to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić dzień blisko natury, bez pośpiechu, w atmosferze uważności i współtworzenia. Zapraszamy do wspólnego bycia w zielonej przestrzeni miasta, na kocach, wśród drzew, przy działaniach artystycznych, warsztatach i muzyce.

Idea wydarzenia nawiązuje do postaci Michała Kajki, patrona parku, poety silnie związanego z krajobrazem i przyrodą regionu. W tle obecna będzie także sztuka inspirowana naturą i światłem, bliska twórczości Juliana Fałata, którego imię nosi sąsiednia ulica. To właśnie relacja człowieka z naturą stanowi główną oś programu wydarzenia.

W programie znalazły się między innymi spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi, warsztaty recyklingu i upcyklingu, wspólna budowa szklarni roślinnej, ekologiczne zabawy słowem, plener malarski oraz tworzenie wspólnego dzieła. Ważnym elementem programu będą również ekologiczne warsztaty prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”, podczas których uczestnicy stworzą ekodonice z ceramicznej mozaiki.

Na uczestników będą również czekały działania muzyczno-przyrodnicze, spektakle teatralne w ramach akcji „Rozbójnicy na ulicy” oraz występ elbląskiego zespołu Szwagry.

Nie chcemy, żeby mieszkańcy byli jedynie odbiorcami programu, ale jego współtwórcami, zaproszonymi do wspólnego działania.

„Kajkowe. EkoKajki – spotkania z naturą” odbędzie się 21 czerwca w godzinach 10:00–17:00 w Parku Kajki w Elblągu. Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

PROGRAM

10:00–12:00

Spacer terapeutyczny

prowadzenie: Marzena Żachowska

11:00

Warsztaty recyklingu i upcyklingu

prowadzenie: Fashion Revolution

11:00

Budowa wspólnej szklarni roślinnej + przyrodnicze spotkanie teatralne z Botaniczką i Skrzypami (w ramach akcji: „Rozbójnicy na ulicy”)

prowadzenie: Anna Łebek Obrycka/Spółdzielnia Socjalna IDEA

11:00

Wspólne dzieło malarskie

prowadzenie: pracownia To nie ziemia

11:00

Warsztaty mozaiki ceramicznej „Ekodonice”

prowadzenie: WTZ przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”

11:00–14:00

Literacka Pozytywka: ekologiczne zabawy słowem, konkursy literackie dla dzieci i dorosłych, mobilna biblioteka

prowadzenie: Biblioteka Elbląska im. C. K. Norwida (filia Pozytywka)

12:00

Plener malarski dla mieszkańców

prowadzenie: pracownia To nie ziemia

13:00

Wręczenie podziękowań autorom projektów Zielonego Budżetu

14:00

Spektakl teatralny o tematyce ekologicznej: Śmieciowsko/Teatr Qfer

W ramach akcji: „Rozbójnicy na ulicy”

prowadzenie: Spółdzielnia Socjalna IDEA

15:00–17:00

Warsztaty muzyczno przyrodnicze oraz wspólne muzykowanie z zespołem Szwagry

prowadzenie: Anna Łebek Obrycka/Spółdzielnia Socjalna IDEA i Bartek Krzywda

16:00

Występ zespołu Szwagry/WTZ przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”

17:00

Wystawa Kajkowych prac malarskich

prowadzenie: pracownia To nie ziemia

Partnerzy wydarzenia:

Spółdzielnia Socjalna IDEA

Otwarta Pracownia To nie ziemia

Fashion Revolution

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „TACY SAMI”