Zapraszamy wystawców na Targi Seniora „Teraz My!” w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wystawców do udziału w kolejnej edycji Targów Seniora „Teraz My!”. To doskonała okazja, by zaprezentować swoją ofertę, nawiązać nowe kontakty i dotrzeć do osób, które chcą aktywnie, zdrowo i ciekawie spędzać czas. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2026 roku.

Targi odbędą się 7 grudnia 2026 roku, w godzinach 10:00–13:00, w budynku CSE „Światowid” przy placu Kazimierza Jagiellończyka 1 w Elblągu.

Pokaż swoją ofertę seniorom! Targi Seniora „Teraz My!” to wydarzenie skierowane do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którego celem jest prezentacja produktów, usług i inicjatyw odpowiadających na potrzeby osób starszych oraz ich rodzin. To również przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji i promowania działań wspierających aktywność seniorów.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz wszystkich, którzy mają do zaoferowania coś interesującego dla dojrzałych odbiorców.

Szczególnie zachęcamy do prezentacji oferty z obszarów takich jak:

zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i styl, kultura i nauka, prawo i finanse, pasje i zainteresowania, nowe technologie i multimedia.

Targi to szansa, by przedstawić swoją działalność, zaprezentować nowości, podzielić się wiedzą i pokazać, jak oferowane rozwiązania mogą wspierać seniorów w codziennym życiu.

Udział bezpłatny – zgłoszenia do 23 listopada Aby wziąć udział w Targach Seniora „Teraz My!”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczyć dokumenty do organizatora do 23 listopada 2026 roku.

Dokumenty można przesłać:

e-mailem: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie www.swiatowid.elblag.pl oraz w biurze Centrum Aktywności Społecznej.

Wystawcy zainteresowani zaprezentowaniem swojej oferty również na scenie powinni zaznaczyć tę opcję w formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 611 20 59.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania udziału.

Dołącz do Targów Seniora „Teraz My!” i wspólnie z nami twórz przestrzeń dla aktywnych seniorów! Zapraszamy!

