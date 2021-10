Zaprezentuj się na targach seniora w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, a także artystyczne zespoły seniorów z Elbląga i okolic do zaprezentowania się na targach seniora. Przedsięwzięcie pod nazwą: Teraz My! odbędzie się 7 grudnia w CSE „Światowid” w Elblągu. Na zgłoszenia wystawców czekamy do 19 listopada. Udział w targach jest bezpłatny.

Targi seniora – Teraz My! są wydarzeniem wystawienniczym o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanym do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin. Celem targów jest prezentacja i promocja instytucji, firm i działań kierowanych do seniorów w woj. warmińsko - mazurskim. - Oferta dla seniorów w naszym mieście i regionie jest bardzo bogata, warto zaprezentować i przybliżyć te działania elbląskim seniorom tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – Zależy nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, gdzie seniorzy mogą bez problemu w sposób komfortowy i bardzo przyjazny znaleźć wszystkie inicjatywy, które ich dotyczą – dodaje Antoni Czyżyk. W targach mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin. Do zaprezentowania się na targach szczególnie zachęcamy przedstawicieli następujących dziedzin: zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i styl, kultura i nauka, prawo i finanse, pasje i zainteresowania, nowe technologie i multimedia. Planujemy, że podczas targów seniorzy będą mogli skorzystać z porad specjalistów z zakresu prawa, zdrowia, urody, a także z bezpłatnych badań – zapowiadają organizatorzy. Zapraszamy także seniorów z sekcji artystycznych działających w regionie. – W programie targów, oprócz stoisk, znajdzie się otwarta scena, na której odbędą się prelekcje oraz prezentacje seniorskich zespołów artystycznych. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin targów seniora Teraz My są dostępne na stronie internetowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada br. Więcej informacji pod numerem tel. (55) 611-20-59. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Data i godzina: 7 grudnia 2021 r. | godz. 10.00 – 14.00 Miejsce i organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Patronat honorowy: Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg Patronat medialny: Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa Portel, Telewizja Truso.tv, Razem z Tobą Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu