Zaproś kino na swoje podwórko

Jeśli jesteś miłośnikiem historii Elbląga i chciałbyś zorganizować wspólnie z sąsiadami z podwórka filmowy seans o naszym mieście, zaproś nas do siebie. To nic nie kosztuje. Potrzebujemy tylko fragment jasnej ściany i podłączenie do prądu oraz gromadkę widzów w różnym wieku wieczorową porą. Nie pogardzimy ciepłą herbatą i domowym ciastem. W końcu będzie to sąsiedzkie spotkanie.

„Elbląg na dużej ścianie, czyli kino w podwórku” to zupełnie nowy projekt, bazujący na 20-letnim doświadczeniu spotkań kinowych pn. „Elbląg na dużym ekranie”. W miłej, przyjacielskiej atmosferze porozmawiamy o historii Elbląga i obejrzymy stare filmy o naszym mieście. To widzowie wybiorą, o czym mają one być.

Pośpiesz się, w tym roku będzie tylko 5 seansów, a o ich lokalizacji zadecyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie niezbyt wygórowanych warunków, czyli zapewnienie ustronnego miejsca z fragmentem jasnej ściany budynku oraz zorganizowanie wielopokoleniowej publiczności, czyli zmobilizowanie sąsiadów do wspólnego oglądania. No i jeszcze fajnie byłoby, gdyby było domowe ciasto. Tylko tyle. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: j.marek@tv.elblag.pl . Proszę podać w nich lokalizację miejsca, gdzie miałby odbyć się seans oraz kontaktowy numer telefonu.

Projekt realizowany jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg w ramach realizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami jubileuszy przypadających w 2026 roku, służących upowszechnianiu kultur i integracji społecznej.