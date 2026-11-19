Zapytaj bezpłatnie notariusza, czyli doroczny przegląd ważnych spraw

W sobotę, 21 listopada, w 39 miastach w Polsce, w tym również w Elblągu, notariusze będą bezpłatnie udzielać informacji prawnych dotyczących spraw rodzinnych, mieszkaniowych, majątkowych i firmowych. Elbląska akcja odbędzie się w Centrum Handlowym Ogrody.

To już 17. Dzień Otwarty Notariatu, organizowana przez Krajową Radę Notarialną wspólnie z izbami notarialnymi. Tegoroczny odbywa się pod hasłem „Doroczny Przegląd Ważnych Spraw”.

Doroczny Przegląd Ważnych Spraw – dlaczego warto?

Para wspólnie spłaca kredyt, ale mieszkanie należy tylko do jednej osoby. Albo odwrotnie – mieszkanie należy do obojga, ale kredyt spłaca tylko jedna osoba. Czy wiedzą, jakie konsekwencje mogą mieć takie ustalenia?

Rodzic lub partner trafia na wiele tygodni do szpitala. Kto będzie mógł w tym czasie załatwiać jego sprawy, jeśli sam nie będzie w stanie tego zrobić?

Jedno z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą lub zakłada spółkę. Czy wie, jakie konsekwencje dla majątku rodziny mogą mieć podejmowane decyzje biznesowe?

Samochód oddajemy na przegląd, zdrowie regularnie kontrolujemy – a co ze sprawami, które mogą mieć wpływ na przyszłość naszą i naszych bliskich? Wiele nieporozumień, konfliktów rodzinnych i problemów majątkowych wynika z niewiedzy i nieznajomości prawa. Części z nich można uniknąć, jeśli zajmiemy się nimi zawczasu – przekonują notariusze i zapraszają na Doroczny Przegląd Ważnych Spraw.

Nie trzeba mieć problemu, żeby porozmawiać z notariuszem i dowiedzieć się, jak go uniknąć

Ślub, ponowne małżeństwo, narodziny dziecka, zakup mieszkania, rozwód czy rozwój firmy – życie się zmienia, a wraz z nim nasza sytuacja prawna i majątkowa. Ustalenia i decyzje sprzed kilku lat nie zawsze odpowiadają dzisiejszym potrzebom. Dlatego warto co jakiś czas sprawdzić, czy nie wymagają zmiany lub uzupełnienia.

– Regularny przegląd ważnych spraw prawnych i majątkowych powinien stać się dla nas równie naturalny jak dbanie o zdrowie. Rozmowa z notariuszem pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji, poznać dostępne rozwiązania i dowiedzieć się, o co warto zadbać, zanim pojawią się trudności – zachęca not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Krajowa Rada Notarialna zachęca do takiego przeglądu nie tylko osoby, w których życiu zaszły ostatnio istotne zmiany. Warto go zrobić również wtedy, gdy wydaje się, że wszystkie ważne sprawy mamy już uporządkowane.

W Elblągu notariusze będą czekać na zainteresowanych w Centrum Handlowym Ogrody w sobotę, 21 listopada, w godz. 10-16, I piętro przy ruchomych schodach. Można też tego dnia kontaktować się telefonicznie (58) 727 04 03 lub online na Messengerze na profilu Porozmawiaj z notariuszem.