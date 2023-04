Zazieleni się przy bibliotecznej trójce

„Zielono wokół COOLtury” to jeden z projektów budżetu obywatelskiego, który - uzyskując 481 głosów mieszkańców - zakwalifikował się do realizacji w bieżącym roku. Miasto szuka właśnie firmy, która wykona projekt zagospodarowania terenu przy filii nr 3 Biblioteki Elbląskiej, bo tego właśnie ta inicjatywa dotyczy.

Jak czytamy w ogłoszonym 3 kwietnia przez Urząd Miejski w Elblągu przetargu, zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej zagospodarowania terenu zielonego, w tym budowy miejsc postojowych w rejonie filii nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Piłsudskiego wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Szucha i pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych. Teren ma zostać także oświetlony i objęty monitoringiem wizyjnym. Nasadzone zostaną również drzewa i krzewy.

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać dokumenty do 13 kwietnia. Zwycięska firma ma prawie 2,5 miesiąca, by wykonać projekt. Przypomnijmy, że autorem tego wniosku do budżetu obywatelskiego była Lidia Ścibisz. Uzyskał on 481 głosów mieszkańców.