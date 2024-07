Zbierają podpisy za referendum w sprawie Zielonego Ładu

„Solidarność” zbiera podpisy za ogólnopolskim referendum w sprawie tzw. Zielonego Ładu. W regionie elbląskim ma ich około 4 tysięcy, w całym kraju – ponad 200 tysięcy. Po wakacjach w regionie mają pojawić się stałe punkty zbiórki podpisów.

Zielony Ład, czyli gigantyczny ekologiczny projekt Unii Europejskiej, od miesięcy budzi kontrowersje. Rolnicy protestowali już przeciw niemu, chociażby blokując drogę ekspresową w kierunku Gdańska. Także w innych częściach Europy protestujący domagają się wyrzucenia programu do kosza. Unijną politykę w tej sprawie w Polsce krytykuje m.in. NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą przeprowadzić referendum ogólnokrajowe w sprawie Zielonego Ładu.

- Dotychczas zebraliśmy około 4 tys. podpisów w regionie elbląskim. Nie prowadzimy osobnych statystyk dla samego Elbląga. Tutaj tak jak w innych powiatach, spotykamy się z pozytywną reakcją mieszkańców. Często podnoszona jest jedynie obawa czy to „coś da”. Podpisy zbierane są w powiatowych biurach NSZZ „Solidarność” Zaraz po wakacjach zamierzamy ustawić punkty zbierania podpisów w najchętniej uczęszczanych punktach w miejscowościach na terenie regionu. – mówi Zbigniew Koban, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

Do tej pory w całym kraju zebrano 200 tysięcy podpisów. Aby przeprowadzić referendum ogólnokrajowe, musi ich być co najmniej 500 tysięcy. W ostatnich dniach elbląski oddział „Solidarności” ustawił swoje stoisko i zbierał podpisy przy siedzibie na placu Słowiańskim. Zainteresowanie przechodniów, jak twierdzą związkowcy, było duże. Wkrótce podobne punkty mają stanąć w najchętniej odwiedzanych miejscach Elbląga.

Związkowcy protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej, która w ich ocenie doprowadzi do zniszczenia polskiego rolnictwa. Uważają również, że przez Zielony Ład wzrosną ceny prądu, ciepła i transportu, a obywatele będą zmuszeni do kosztownej termomodernizacji. Protestujący twierdzą też, że unijny program rolny spowoduje upadek bądź ucieczkę przemysłu poza Europę.

Głównym celem Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności klimatycznej do 2050 roku. by osiągnąć ten cel, zadeklarowały, że ograniczą emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. By to było możliwe, konieczne są gigantyczne inwestycje w takie sektory gospodarki jak przemysł, transport, energetyka odnawialna. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.