Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się dziś (13 kwietnia) przy Krzyżu Katyńskim w Elblągu. Tradycyjnie podczas uroczystości miał miejsce apel pamięci, żołnierze wystrzelili salwę honorową, delegacje złożyły pod krzyżem kwiaty. Zobacz zdjęcia.

Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski, nazwał zbrodnię katyńską jedną z najczarniejszych kart naszej historii.

- Oddajemy bowiem hołd niemal 22 tys. obywatelom II RP zamordowanym przez zbrodniczą Rosję. Spotykamy się tutaj, by oddać hołd tym, którzy zginęli za wolną i niepodległą Polskę – podkreślił. Mówił o tym, że zbrodnia katyńska była wielkim ciosem dla naszego kraju. - Zginęła inteligencja, elita ówczesnej społeczności. To symbol brutalnej polityki rosyjskiej zarówno wobec Polski jak i innych krajów sąsiadujących z Rosją. Obecna sytuacja geopolityczna, atak Rosji na Ukrainę, skłaniają do pewnych refleksji, refleksji o tym, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, że musimy ją codziennie pielęgnować, stawiać na otwartość, dialog, współpracę zamiast zacietrzewienia, nienawiści czy braku szacunku do drugiego człowieka.

W uroczystościach wzięli też udział uczniowie elbląskich szkół i przedszkoli. Fot. Anna Dembińska

Dziś musimy być jeszcze mocniej zjednoczeni, zjednoczeni tu w kraju, ale również zjednoczeni z naszymi zachodnimi sojusznikami. Wróg nie śpi, wręcz przeciwnie, wróg pręży muskuły – podkreślił wicewojewoda.

- Ofiarami ludobójstwa były polskie elity, polska inteligencja, wśród pomordowanych byli przedstawiciele wojska polskiego, straży granicznej, policji, a także prawnicy, sędziowie, urzędnicy, lekarze, artyści, dziennikarze czy przedstawiciele duchowieństwa - wymieniała Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu. Podobnie jak podczas ostatnich obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, na uroczystości nie byli obecni prezydent Wróblewski i wiceprezydent Nowak. - Zabitych pochowano w bezimiennych masowych grobach, zginęli za to, że byli polskimi patriotami – podkreśliła Małgorzata Adamowicz.