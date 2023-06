Zimą łyżwy, latem rolki

Dziś (27 czerwca) odbyło się uroczyste otwarcie rolkowiska na lodowisku Helena. To projekt zgłoszony w Budżecie Obywatelskim, zebrał w poprzedniej edycji najwięcej głosów wśród mieszkańców – 1458. Zobacz zdjęcia z inauguracji obiektu w tej formie.

- Myślę, że to bardzo dobry pomysł (...), wzbogaca to naszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Jestem spokojny, że to nie będzie stało puste i zawsze będziemy mogli tu spotkać chętnych - mówił o zakończonej inwestycji, polegającej na montażu specjalnej nawierzchni polipropylenowej, prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Podkreślił, że całość kosztowała ok. 380 tys. zł.

Pomysł do Budżetu Obywatelskiego zgłosiła Dorota Jaskulska, prezes klubu UKS Wikingowie.

- Wikingowie mieli wielkie marzenie, żeby trenować, kiedy płyta lodowiska jest rozmrożona – mówiła wnioskodawczyni projektu. - Niestety, w Elblągu nie było takiego miejsca. Hokej jest bardzo wymagający, wymaga odpowiedniej infrastruktury. Marzenie sę spełniło - zaznaczyła.

Fot. Mikołaj Sobczak

Podziękowała za głosowanie w BO na tej projekt i za szybką realizację inwestycji. - W wakacje już możemy przygotowywać się do następnego sezonu - mówiła prezes. Wyraziła nadzieję, że rolkowisko będzie miejscem spotkań i zabawy wszystkich elblążan.

Z rolkowiska jednocześnie może korzystać 150 osób, należy mieć swoje rolki, zalecane są kaski i ochraniacze. Wstęp jest bezpłatny.

Konferencję otwierającą rolkowisko zakończyła część artystyczna przygotowana przez hokeistów z UKS Wikingowie i solistek z UKS Szóstka. Dziś (27 czerwca) od godz. 17 z obiektu będą mogli już korzystać mieszkańcy.