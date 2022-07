Zmarł Stanisław Lemanowicz

Stanisław Lemanowicz przez lata był nauczycielem Zespołu Szkół Gospodarczych i Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz zasłużonym działaczem motorowodnym. W tym roku skończyłby 90 lat... Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 2 sierpnia.

Stanisław Lemanowicz urodził się 19 listopada 1932 roku w miejscowości Mogielnica k. Drobina. Większość życia spędził, pracując z młodzieżą zarówno zawodowo, jako nauczyciel w Zespole Szkół Gospodarczych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Swój wolny czas poświęcił sportom motrowodnym.

Od 1968 roku był działaczem w Pomorskim Okręgowym Związku Motorowodnym w Gdańsku, gdzie pełnił liczne funkcje, m.in. wiceprezesa ds. sportu. Od 1983 roku prężnie uczestniczył w działalności elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Swoim doświadczeniem i radą służył również jako członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2003-2015.

To dzięki niemu powstał Północno-Wschodni Okręg Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Olsztynie w 2004 roku. Stojąc przez 12 lat na jego czele zaraził pasją do motorowodniactwa wielu osób nie tylko przez organizację licznych zawodów, wspieranie projektów takich jak „Bezpieczna Woda”, „Formuła Przyszłości” (dzięki któremu młodzież uczestniczyła w zawodach krajowych oraz mistrzostwach świata we Włoszech), ale również osobiście szkoląc chętnych w trakcie kursów na patenty motorowodne.

Między innymi dzięki jego zaangażowaniu turystyka wodna zaczęła przeżywać rozkwit w regionie - od Węgorzewa, przez Szczytno, Olsztyn, Elbląg, Tolkmicko po Kwidzyn i Gdańsk.

Został uhonorowany za swoją pracę tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Elbląg, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Sportu, Srebrną Odznaką Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komandorią PZMWiNW. Był człowiekiem pełnym pasji i różnorodnych zainteresowań.

Uroczystości pogrzebowe Stanisława Lemanowicza odbędą się we wtorek, 2 sierpnia. O godz. 10.30 w Katedrze św. Mikołaja odbędzie się msza święta, po której o godz. 12 na nowej części cmentarza Dębica odbędzie się pogrzeb.