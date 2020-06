Znamy tegorocznych „Ośmiu Wspaniałych”

To była już XXII edycja konkursu "Ośmiu Wspaniałych" realizowanego na szczeblu lokalnym. Dziś (19 czerwca) elbląscy laureaci wyróżnienia odebrali podziękowania i nagrody z rąk prezydenta Witolda Wróblewskiego w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

Prezydent Elbląga podkreślił, że dzisiejsze spotkanie związane z konkursem przebiega w nieco skromniejszej formie ze względu na trwającą pandemię. Wyraził jednocześnie zadowolenie z faktu, że konkurs "Ośmiu Wspaniałych" jest realizowany także w naszym mieście, a jego młodzi mieszkańcy chętnie angażują się w działalność wolontaryjną.

- Ciesze się, że elblążanie biorą udział w tym fantastycznym przedsięwzięciu – mówił. - Mamy już łącznie 176 "Wspaniałych", wy też już jesteście w tym gronie – zwracał się do laureatów. Podkreślił też, że sześciu elblążan do tej pory wygrało ten konkurs na szczeblu ogólnopolskim. - Dzisiaj świat się bardzo skomercjalizował i ta działalność, którą wykonuje się charytatywnie, nie patrząc na środki finansowe, które mogłyby być za nią przyznane, tylko pomaganie z czystego serca drugiemu człowiekowi, to dla mnie zawsze rzecz najważniejsza. Sądzę, że dziś należą się wam olbrzymie brawa – dziękował laureatom prezydent. - To, że jesteście wrażliwi na potrzeby innych, to fantastyczna postawa. Jest to przykład dla innych, że można – zaznaczał. Gratulując laureatom życzył im też sukcesów w dalszej części konkursu. Podziękował też rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy wspierają młodych wolontariuszy.

Razem z wyróżnieniami w postaci pamiątkowych statuetek tegoroczni „Wspaniali” otrzymali nagrody związane z rozpoczynającymi się wakacjami, m. in. torby podróżne.

Alan Rynkiewicz, najmłodszy z tegorocznych laureatów konkursu i uczeń SP nr 23 w Elblągu zaznacza, że bycie wolontariuszem wiąże się z powołaniem.

- To się czuje – mówi jeden z „Ośmiu Wspaniałych”. - Warto pomagać, to napędza i daje motywacje na kolejny dzień, zawsze poprawia nastrój – podkreśla i dodaje, że wolontaryjnie współpracuje ze szpitalem, biblioteką i świetlicą przy kościele Bożego Ciała. Alan Rynkiewicz uważa, że jego działalność spotyka się z dobrym odbiorem wśród rówieśników. Zaznacza też, że zachęca innych do udzielania się w wolontariacie, m. in. w swojej szkole.

Nicoletta Sumińska, uczennica IV LO w Elblągu podkreśla, że taką działalność podjęła już pięć lat temu, gdy uczyła się w gimnazjum.

- Od tamtej pory regularnie uczestniczę w wolontariacie szkolnym i pozaszkolnym. Najwięcej radości sprawia mi praca z dziećmi z DPS-u przy ul. Kasprzaka – podkreśla. - Jest to coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Początkowo szukałam po prostu zajęcia poza szkołą, a z czasem stało się to moją pasją – mówi. Również zachęca innych do działalności na rzecz potrzebujących – To jest coś dla innych, ale też dla siebie, bo pomagając rozwijamy naszą wrażliwość na drugiego. Sama na pewno tego nie porzucę – zaznacza. Dodaje też, że wyróżnienie, jakie dziś otrzymała, stanowi dla niej pewną motywację dla dalszych działań.

Laureaci XXII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Elblągu:

Czkuj Małgorzata - I Liceum Ogólnokształcące

Garlepów Natalia - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Ilczuk Natalia - Zespół Szkół Gospodarczych

Nieciecka Karolina - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Ratyńska Paulina - Bursa Szkolna nr 4

Rynkiewicz Alan Krzysztof - Szkoła Podstawowa nr 23

Sumińska Nicoletta - IV Liceum Ogólnokształcące

Żmijewska Aleksandra - Bursa Szkolna nr 4

„Ośmiu Wspaniałych” to konkurs samorządowy, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie idei wolontariatu młodzieżowego. Konkurs przebiega w dwóch etapach: laureaci na poziomie lokalnym mogą zdobyć tytuł jednego z „Ośmiu Wspaniałych” na szczeblu ogólnopolskim.