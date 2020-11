Żołnierska akcja Karma wraca

Dziś (8 listopada) żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przekazali zebrane w ramach akcji Karma wraca dary dla schronisk w Elblągu i Pasłęku.

Ponad 360 kg wszelkiego rodzaju karmy, kilkadziesiąt kilogramów kołder, ręczników, koców i zabawek, załadowane po dach auta i ponad 500 zwierząt, do których trafiła pomoc.

- Niektórzy mieszkańcy schronisk spędzają tam całe swoje życie i właśnie te miejsca są ich prawdziwym domem. Wiele z nich było nietrafionym prezentem, inne znudziły się właścicielom, jeszcze inne zaczęły przeszkadzać temu, kto miał dać im miłość i dom. To, co zobaczyliśmy podczas dzisiejszego przekazania darów, utwierdziło nas w przekonaniu, iż jest wielu ludzi, którzy wiedzą, czym jest empatia, odpowiedzialność, bezinteresowność i miłość do zwierząt. – mówi inicjator akcji kpr. Krzysztof Caban.

Chociaż zbiórka prowadzona była do 7 listopada, terytorialsi z Warmii i Mazur wciąż działają.

- Chcieliśmy, by z początkiem listopada pierwsze wsparcie dotarło do zwierząt, ale nie zatrzymujemy się i działamy dalej - zaznacza kpr. Caban.

W ślad za 43blp idą kolejne bataliony 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, które akcje Karma wraca organizują także u siebie.