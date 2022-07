Żołnierze 43blp nie zapominają o Powstańcach Warszawskich

Żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty z Braniewa, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społecznej sprzątania mogił Powstańców Warszawskich. Przez wiele godzin 30 żołnierzy #43blp pomagało uprzątnąć blisko 700 grobów na Warszawskich Powązkach.

- Na jednym z powstańczych nagrobków widnieje napis „Polsko, Tobie oddaliśmy życie, ziemi ojczystej ciała, wiarę przyszłym pokoleniom.” My, jako właśnie te kolejne pokolenie jesteśmy tu dziś, by oddać hołd powstańcom, by kultywować pamięć o nich. W ten symboliczny sposób chcieliśmy oddać cześć bohaterom Rzeczpospolitej, ludziom, którzy bezgranicznie kochali Polskę. – szer. Natalia Granat, 43blp.

Do żołnierzy i wolontariuszy często podchodziły rodziny. Symboliczną i bardzo wymowną chwilą było spotkanie z córką powstańca, którego grób właśnie został uporządkowany - Mam 80 lat, mój ojciec zginął w powstaniu kiedy miałam 2 latka. Opowiadała mi o nim mama. Przychodzę tu sprzątać ich grób, ale nie daje już rady. Obok leżą inni powstańcy, nie mają już rodzin... nikogo już nie mają. Tak bardzo wam dziękuję za to co robicie, nie mam słów ile to dla mnie znaczy. Wiem, że kiedy mnie zabraknie, wy nie zapomnicie. Ta pamięć i tożsamość przetrwa dzięki takim ludziom jak wy. Dziękuję.

- Powstańcy przez 63 dni bronili Warszawy, walczyli wtedy o całą Polskę. Walczyli dla siebie, swoich dzieci i przyszłych pokoleń. Walczyli dla nas. Sprzątanie powstańczych kwater to nie tylko uprzątnięcie mogił i wymiana flagowej taśmy. To wyraz hołdu dla tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, to symbol spełnienia słów roty przysięgi, którą składał każdy z nas. Nosimy mundur, a na nim flagę. To właśnie o nią walczyli powstańcy – mówią żołnierze z braniewskiego batalionu.

Akcja „Sprzątania mogił Powstańców Warszawskich” organizowana jest przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki oraz Komitet Społeczny Nie Zapomnij o Nas Powstańcach Warszawskich od 7 lat. Biorą w niej udział mieszkańcy Warszawy, Stowarzyszenia, wolontariusze z całej Polski. Po raz kolejny także i my. Łącznie posprzątano ponad 1200 grobów, gdzie pochowanych jest blisko 2000 Powstańców.

Powstanie Warszawskie było wielkim czynem niepodległościowym, było walką o wolność, o prawo do własnego państwa, do bycia u siebie. Przez 63 dni mieszkańcy Warszawy bohatersko i z ogromną odwagą, nie lękając się śmierci, stawiali opór niemieckiemu okupantowi. Walczyli o wolność i godność Polski. Cześć i Chwała Bohaterom!