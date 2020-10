Żołnierze honorowo oddali krew

W związku z sytuacją epidemiologiczną w całej Polsce odnotowano zmniejszającą się liczbę donacji krwi. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest fakt, że liczba zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2 oraz liczba osób objętych kwarantanną domową stale rośnie, a sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Krew jest jednak stale potrzebna, a stany magazynowe RCKiK zmniejszają się z dnia na dzień.

Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów tego najcenniejszego leku, trzeba działać szybko i efektywnie. Po raz kolejny i z pewnością nie ostatni w ramach akcji HDK krew oddali żołnierze służący w 43. Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie, wchodzącym w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łącznie zebrali jej ponad 15 litrów, a otrzymane czekolady i słodycze zdecydowali się przekazać dla wychowanków Domu Dziecka.

- W każdej kropli krwi, którą dzisiaj oddaliśmy, zawiera się życie. Obecnie w dobie pandemii, kiedy zmagamy się z koronawirusem, nie możemy zapomnieć o tych, którzy potrzebują tego najcenniejszego leku. Dbajmy o siebie i swoich bliskich, ale bądźmy empatyczni i kontynuujmy to, co rozpoczęliśmy w momencie pierwszej donacji. Osobiście wspominam ten dzień jako bardzo wyjątkowy, gdyż nie mając nic, mogłem pomóc drugiemu człowiekowi. Nic mnie to nie kosztowało, a duma i poczucie spełnionego dobra ukształtowało we mnie obowiązkowość i chęć dalszej pomocy. Róbmy swoje, oddajmy krew, ratujmy życie." – mówi kpr. Krzysztof Caban z 43blp.