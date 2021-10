Żołnierze sadzili las

Dęby, buki i lipy wracają do swojego środowiska naturalnego za sprawą żołnierzy 16. Pułku Logistycznego. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Elbląg posadzili oni nowe drzewa, które już za kilka lat będą płucami naszego regionu.

16. Pułk Logistyczny służy swojej małej ojczyźnie i jej mieszkańcom. Dba o ich zdrowie, o ekologię i o piękno krajobrazu. W te zadania wpisuje się sadzenie drzew. Miejsce wskazali leśnicy, a żołnierze i pracownicy pułku chwycili za łopaty i ruszyli do działania. Było to nie lada wyzwanie, bo leśnicy przygotowali ponad 14 tysięcy sadzonek buków, dębów i lip.

- Działamy w Leśnictwie Pogrodzie, gdzie sadzimy te gatunki drzew, które tu powinny rosnąć – wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. – Po wojnie posadzono tutaj świerki, które nie pasują do siedliska, a my dbamy o to, by las był naturalny. Z pomocą pospieszyli żołnierze 16. Pułku Logistycznego.

Na otwartej przestrzeni sadzili dęby, które lubią światło, a między drzewostanem - buki. Przez dwa dni żołnierze oraz pracownicy pułku sadzili młode drzewa licząc na to, że już za kilka - kilkanaście lat staną się one nowymi płucami regionu.

- Zawsze jesteśmy gotowi do działania, gdy chodzi o ziemię elbląską, której służymy – mówi Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. – Nasza współpraca z Nadleśnictwem Elbląg układa się „kwitnąco”. Gdy tylko padł pomysł sadzenia drzew, przystąpiliśmy do pracy. Wiemy, jak ważny jest drzewostan, jak wpływa na mieszkańców, cieszyliśmy się więc, że możemy pomóc leśnikom, ale i nam samym. Praca w terenie była dużą przyjemnością. Teraz z niecierpliwością będziemy czekać na efekt naszego zaangażowania i będziemy starali się pielęgnować „nasz” zielony las. Tak zielony, jak kolor naszych mundurów – podkreśla z uśmiechem Dowódca.

Po zakończonej pracy żołnierze i pracownicy pułku odpoczywali przy ognisku, ale już zadeklarowali swoją pomoc przy kolejnych akcjach organizowanych przez Nadleśnictwo Elbląg.