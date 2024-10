Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

Wolontariuszki elbląskiej Szlachetnej Paczki fot. Mikołaj Sobczak

Siedemdziesiąt adresów, pod którymi mieszkają najbardziej potrzebujący mieszkańcy Elbląga, odwiedzili w ubiegłym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki. Już w sobotę (5 października) odbędzie się w Elblągu szkolenie dla osób, które w tym roku chcą zostać wolontariuszami. – Przyda się do pracy każda para rąk. Pierwszy krok, by zostać wolontariuszem to rejestracja na stronie www.szlachetnapaczka.pl – zachęca Bożena Wlazła, która po raz czwarty będzie już pomagać w organizowaniu tej akcji w naszym mieście.

W tej edycji Szlachetnej Paczki wolontariusze mogą wspierać osoby w trudnej sytuacji życiowej w swojej najbliższej okolicy lub rodziny dotknięte powodzią na południu Polski. Paczka przeznacza na ten cel środki finansowe – wolontariusze z innych miast będą mogli dotrzeć do miejsc popowodziowych, a tam do potrzebujących rodzin. - Praca wolontariuszy w Szlachetnej Paczce sprawia, że konkretny człowiek w potrzebie może poczuć, że nie jest sam i otrzymać nie tylko niezbędne wsparcie materialne, ale także uwagę i świadomość, że jest dla kogoś ważny. Wymaga trudu, ale dostarcza również satysfakcji i pięknych emocji. Pozwala spojrzeć na świat i swoje życie z innej perspektywy – czytamy na stronie Stowarzyszenia Wiosna, które jest pomysłodawcą i organizatorem Szlachetnej Paczki. Wolontariusz Szlachetnej Paczki odwiedza rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej sytuacji. Rozmawia z nimi, poznaje ich historie i opisuje je. Następnie wskazuje rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. Pomaga również efektywnie łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały – potrzebujących z darczyńcami. Tych ostatnich wspiera telefonicznie w przygotowaniu pomocy dla konkretnej rodziny w potrzebie. Jak zostać wolontariuszem? Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl Wyślij swoje zgłoszenie. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

oprac. daw