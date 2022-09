Zrób przyjemność psu ze schroniska i wyprowadź go na spacer

W sobotę (1 października) ze schroniska OTOZ Animals wystartuje kolejny bieg na 6 łap. Limit zapisów wynosi jedynie 25 osób, dlatego warto się pośpieszyć, aby zdążyć z zapisami.

Bieg rozpocznie się o godz. 11 (11.00-11.15 – odhaczanie obecności, podpisywanie oświadczenia i wydawanie psów, 11.15 – wymarsz na bieg).

Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 19 września na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na Facebooku. Zakończenie zapisów w piątek (30 września) do godz. 15, bądź w przypadku wyczerpania się limitu zapisów.

Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i powrotem (dystans spaceru ok. 5 km), ścieżkami Bażantarni. W większości wyprowadzane będą psy duże.

Regulamin biegu:

1. W biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe, które są zdrowe i o dobrej kondycji fizycznej (dzieci oraz młodzież wyłącznie jako osoby towarzyszące).

2. Pieski na bieg wydawane są tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia.

3. Zgłoszenia przyjmowane są od 19.09 przez nasz profil facebookowy oraz drogą mailową, do piątku poprzedzającego dzień biegu, czyli 30.09 do godz. 15, bądź do momentu zapisania się na bieg 25 osób. Wszystkie osoby, które wyślą do nas zgłoszenie po godz. 15, lub po przekroczeniu limitu osób, nie będą wpisywane na listę, a tym samym nie otrzymają psa na bieg.

4. Zgłoszenie do biegu można wysłać na 2 sposoby:

* wiadomość prywatna na naszym profilu facebookowym (Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg)

* mailowo: 6lapelblag@gmail.com

5. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy.

6. Brak wpisowego (ewentualnie dobrowolne wpłaty w wysokości 5 zł na konto schroniska: 41 1160 2202 0000 0001 2949 7297, bądź wrzucenie pieniążków do puszki w schronisku).

7. Wydawanie piesków z boksów: godz. 11:00 - 11:15.

8. Nie wydaje się psów osobom niezgłoszonym przez profil facebookowy Bieg na 6 łap Oddział Elbląg bądź przez maila 6lapelblag@gmail.com. Osoby zgłoszone otrzymają potwierdzenie o zapisaniu się na bieg. Brak możliwości dopisania do listy uczestników w schronisku, w dniu biegu.

9. Na bieg nie zabieramy żadnych ostrych, szklanych przedmiotów!

10. Karmienie psiaków tylko i wyłącznie suchą karmą! (prosimy nie zabierać karmy w puszkach, wędlin, parówek, kiełbasek, itp.).

11. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony, jako organizatorzy zastrzegamy sobie do tego pełne prawo.