\"Zrobiliśmy coś dobrego\"

Prawie 9 hektarów, plac zabaw dla dzieci, strefa dla seniorów i miejsce dla rekreacji dla wszystkich. Kosztowało 13,5 mln zł. Dziś w południe uroczyście oddano do użytku nowy park Dolinka. Zobacz zdjęcia.

Temat rewitalizacji elbląskiego parku Dolinka przypominał brazylijską telenowelę. - Do Pasłęka musimy na plac zabaw jeździć - takie komentarze pisali m. in. nasi czytelnicy.

Na przeszkodzie stał brak pieniędzy. Zgodnie z filozofią urzędu szukano dofinansowania zewnętrznego. Urzędnicy szukali go m.in. w programie Polska – Rosja, w funduszach norweskich. Ostatecznie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 9 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i można było rozpocząć procedury. W połowie października ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą na zagospodarowanie parku wraz z przebudową amfiteatru. W grudniu zawarto kolejną umowę na dostawę i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref.

Dziś (6 grudnia) w południe uroczyście przecięto wstęgę na placu zabaw i oficjalnie otwarto park dla użytkowników. W ramach inwestycji wykonano 7,3 tys. m nowych chodników i ścieżek rowerowych z 62 ławkami, po drodze znalazło się 50 koszy.

Przebudowano amfiteatr, który ma obecnie 253 miejsca siedzące, scenę o średnicy 10 metrów, platformę schodową dla niepełnosprawnych; scena ma możliwość podłączenia iluminacji. W tegorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim m. in. zwyciężył „mały projekt“ pn. „Park z kulturą – letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka“.

„Projekt przewiduje zorganizowanie letniego koncertu muzycznego w amfiteatrze w Parku Dolinka rok po jego rewitalizacji. Takie wydarzenie przywraca tradycję letnich koncertów w tym miejscu wzbogacając jednocześnie ofertę kulturalną miasta“ - możemy przeczytać w opinii Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki elbląskiego ratusza do wniosku głosowanego w BO.

Wykonano nowe oświetlenie (138 słupów), założono i podłączono do systemu 32 kamery monitoringu wizyjnego, wyremontowano istniejące schody. W trakcie inwestycji mieszkańcy zgłaszali wątpliwości dotyczące braku dojazdu dla wózków z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami.

(fot. Anna Dembińska)

„Dostępność (do parku – red.) dla osób niepełnosprawnych i z wózkami została zapewniona wejściem od ul. Agrykola, pozwalającym poruszać się głównym ciągiem pieszym, prowadzącym przez cały park i wykonanym bez barier architektonicznych. Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze zjazdu od strony ul. Traugutta oraz zjazdu technicznego, znajdującego się od strony cmentarza przy parkingu przy ul. Kościuszki” - czytamy w piśmie z urzędu skierowanym do mieszkanki Elbląga, która zainterweniowała w tej sprawie w ratuszu. Urzędnicy zwrócili też uwagę na konieczność „zabetonowania“ dużej powierzchni parku w przypadku budowy zjazdów dla wózków.

W parku zasadzono 54 nowe drzewa, zasadzono 2,5 tys. m kw. zieleni oraz 500 m kw. trawników. Zregenerowano 17 tys. m kw trawników. Na placach zabaw znalazły się atrakcje dla dzieci, w strefach relaksu zlokalizowano stoły biesiadne z ławami, pergole, podest do tańca, grill, urządzenia siłowni plenerowej. W strefie relaksu można skorzystać ze stołów piknikowych, leżaków, sześciu grilli, dwóch stołów do tenisa stołowego oraz dwóch stołów do szachów.

- Przywróciliśmy ten park do korzystania przez mieszkańców, podejrzewam, że i spoza Elbląga będą chętni, aby z niego skorzystać. Mamy około 160 urządzeń do zabawy i rekreacji. Chciałbym, aby służyły jak najlepiej - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na uroczystym otwarciu.

- Mam nadzieję, ze stworzyliśmy coś dobrego, co będzie służyć wszystkim pokoleniom elblążan - dodał Mirosław Markiewicz z jednej firm realizującej inwestycję.

Cała inwestycja kosztowała 13, 5 mln zł. Objęła 8,5 ha parku Dolinka.